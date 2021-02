Sergio Ramos salterà la sfida degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. La notizia era già nell'aria ma lo staff medico degli spagnoli, stava provando il tutto per tutto per cercare di evitare l'operazione al giocatore. Ma così non sarà. Il capitano dei Blancos andrà sotto i ferri e starà fuori per 2 mesi. Come sottolineato da "As", questa mattina si sottoporrà ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro dopo il duro infortunio rimediato contro l'Athletic Bilbao. Un dolore che già gli aveva impedito di giocare con la squadra sin dalla semifinale di Supercoppa, disputata il 12 gennaio contro il Malaga.

Una brutta notizia per Zinedine Zidane che già deve fare a meno di diversi giocatori, ma buona per Gasperini che potrà affrontare la corazzata Merengues senza il suo uomo più rappresentativo, tra i difensori migliori al mondo. E dire che in settimana Sergio Ramos si era anche allenato con la squadra in vista della trasferta contro Huesca, ma proprio nella serata di giovedì, i dolori al ginocchio si sono ripresentati, costringendo lo staff medico ad un intervento immediato e alla decisione di optare per un'operazione nel più breve tempo possibile.

Zidane non avrà dunque a disposizione il suo uomo migliore per almeno due mesi, tempo previsto per il recupero completo ad aprile. Sergio Ramos aveva stretto i denti per troppo tempo, giocando partite importanti sopportando il dolore causato dal fastidio al ginocchio. Il tecnico francese, proprio in occasione della conferenza stampa che ha preceduto la sfida di oggi contro Huesca, ha ribadito la sua vicinanza al giocatore: "Quello che vogliamo è che sia presto con noi e con la squadra". Queste le parole dell'allenatote del Real Madrid che dovrà fare a meno già di altri componenti della rosa costringendolo a convocare soltanto 17 giocatori per il match di campionato odierno.