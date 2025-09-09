Il Real Madrid è ancora furioso con il Pallone d’Oro per il caso Rodri: potrebbe disertare di nuovo

A quasi un anno di distanza gli animi al Real Madrid non si sono ancora placati e la ferita brucia più che mai. Un anno fa i Blancos avevano disertato la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro a Parigi dopo aver saputo della vittoria di Rodri, scelto come miglior giocatore dell'anno al posto di Vinicius che era il candidato principale per il trionfo: non c'era chiarezza sui criteri e per questo il club di Florentino Perez aveva deciso di restare a Madrid in segno di protesta. Neanche Carlo Ancelotti, premiato come miglior allenatore, si era presentato sul palco creando una spaccatura che persiste ancora oggi.

Secondo quanto riporta Marca France Football, il periodico francese che si occupa dell'organizzazione, avrebbe mandato una delegazione in Spagna per cercare la pace ma senza successo. Dal Real non ne vogliono sapere e potrebbero disertare la premiazione ancora una volta: il gala quest'anno si terrà il 22 settembre e ci sono pochi giorni per perfezionare tutto e soprattutto tentare di ricucire un rapporto deteriorato, specialmente in un anno in cui i madrileni non hanno candidati fortissimi.

Il Real Madrid non vuole saperne del Pallone d'Oro

Ciò che è successo un anno fa è considerato troppo grave dai Blancos che continuano a voltare le spalle al Pallone d'Oro e alla cerimonia che si terrà a Parigi alla fine di questo mese. Lo scorso anno il Real Madrid è rimasto sconvolto dalla vittoria di Rodri: credeva fermamente che sarebbe stato Vinicius a trionfare e il giocatore aveva persino preparato una festa per celebrare il grande traguardo. Non è andata così e tutta la squadra di Florentino Perez ha disertato il gala, un comportamento che potrebbe ripetersi anche in questa stagione.

I tentativi di rappacificazione di France Football sarebbero tutti inutili e anche questa edizione è destinata a creare scalpore per il comportamento degli spagnoli. Oltretutto il Real Madrid non ha nessun candidato forte per il premio, dato che i più quotati per la vittoria finale dono Lamine Yamal del Barcellona e Ousmane Dembele del PSG, una situazione che contribuisce ancora di più alla spaccatura che si è creata un anno fa.