Simone Inzaghi è comprensibilmente deluso dal risultato finale di ‘San Siro'. La sua Lazio ha visto sfumare il pareggio al termine di una gara folle caratterizzata da tanti episodi che Theo Hernandez ha deciso di fare sua con il gol che nel finale ha consentito al Milan di vincere. Il tecnico dei biancocelesti parla di atteggiamento giusto, per certi versi, da parte della sua squadra: "Abbiamo avuto il predominio". Ma recrimina soprattutto per un episodio che è risultato poi decisivo per il ko della Lazio: "Luis Alberto ha lasciato due metri fatali a Theo".

La sconfitta di Milano arriva dopo i tre punti conquistati in maniera netta nell'ultimo turno contro il Napoli con la sola differenza che contro la squadra di Pioli, l'approccio iniziale alla gara è stato determinante per il prosieguo della partita: "Stasera i due gol subiti – ha detto Simone Inzaghi – e l’approccio del primo quarto d’ora è rivedibile". Ma sta di fatto che il tecnico dei biancocelesti ha dovuto fare a meno anche di diversi assenti e soprattutto ha dovuto poi rinunciare anche a Immobile e Milinkovic-Savic che non ne avevano più.

Le parole di Simone Inzaghi dopo Milan-Lazio

“Mi ha fatto arrabbiare il risultato, è un risultato bugiardo – ha dichiarato Simone Inzaghi al termine della gara contro il Milan – Siamo dispiaciuti perché avremmo meritato di più". Il tecnico dei biancocelesti ribadisce anche come siano stati determinanti, per certi versi, anche i giocatori assenti questa sera: "Siamo venuti a Milano con problemi di formazione ma abbiamo comunque tenuto bene il campo".

Sulla prestazione dei singoli invece, Simone Inzaghi non si è soffermato su qualche giocatore in particolare, ma ha voluto bacchettare Luis Alberto per l'ultimo gol subito ad opera di Theo Hernandez: "Ha lasciato due metri fatali a Theo Hernandez". Sulla situazione di classifica attuale poi, l'allenatore della Lazio non ha dubbi: "Ci manca qualche punto – ha detto – ma li faremo anche recuperando i giocatori che ci mancano". E poi una battuta sulla sostituzione di Immobile e Milinkovic-Savic: "Non ne avevano più".