Il raccattapalle passa dalla disperazione alla gioia in un attimo: l’errore del portiere è assurdo In occasione del “derby delle Isole” tra Santa Clara e Maritimo nella Liga 2 portoghese, Amir Abedzadeh ha macchiato il proprio debutto ufficiale con una “papera” surreale. Con cui ha regalato la vittoria agli avversari.

A cura di Alessio Pediglieri

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Portogallo, in occasione della 12a giornata di campionato della Liga 2 tra Santa Clara e Maritimo, Amir Abedzadeh ha compiuto una leggerezza imperdonabile regalando di fatto il successo agli avversari. Una clamorosa e colossale papera, dopo aver compiuto un'ottima parata su un tiro ravvicinato, che ha lasciato via libera al raddoppio decisivo di Pacheco, lasciando increduli tutti, per primo un giovanissimo raccattapalle che è passato dallo sconforto totale ad una esultanza sfrenata, godendosi il tutto a due passi dalla porta.

C'è chi in questi giorni critica e giudica campioni del calibro di Gigio Donnarumma, finito ancora una volta sotto i ferri della polemica a seguito dello scellerato intervento con il PSG. O André Onana il mai rimpianto ex Inter che a Manchester ne sta combinando di ogni, gettando nello sconforto tifosi e compagni. Ma il "virus" che sta colpendo i portieri in giro per l'Europa è giunto fino in Portogallo "colpendo" il povero e ben meno famoso Amir Abedzadeh, trentenne estremo iraniano al suo debutto ufficiale in campionato con la maglia del Maritimo, avvenuto in occasione del "derby delle Isole", contro il Santa Clara.

Un esordio sconcertante, assolutamente da cancellare anche se sarà davvero complicato perché quanto accaduto in occasione del secondo gol del Santa Clara ha a dir poco dell'assurdo. Rimasto in 10 contro 11 a seguito dell'espulsione di Zainadine, il Maritimo si è arroccato davanti alla propria area, a difesa del preziosissimo 1-1 che, però, si è volatilizzato al 73′, quando su una azione confusa, il Santa Clara si è ritrovato sulla testa del difensore Pacheco la palla del 2-1. Letteralmente regalata da Abedzadeh.

Il portiere del Maritimo ha prima compiuto un mezzo miracolo su una conclusione ravvicinata, smanacciando la palla dalla propria porta, per poi perdersi il proseguimento dell'azione. Aveva infatti pensato di aver deviato la sfera oltre la traversa, mettendola in calcio d'angolo, forse anche accecato dal sole che lo ha disturbato nell'intervento. Solo in questo modo si può spiegare il gesto che ha subito rivolto ai propri compagni portandosi una mano al volto e indicando che non era riuscito a vedere bene, in controluce. Ma mentre si sprecava in spiegazioni non richieste, l'azione era ben lontana dall'essere finita: il suo maldestro rinvio ha la sciato la palla in campo su cui si è avventato Pacheco.

L'imperdonabile leggerezza di Abedzadeh, che regala la vittoria del derby al Santa Clara

Una rete incredibile e decisiva per le sorti di una partita che ha permesso così al Santa Clara di restare nelle primissime posizioni in classifica e al Maritimo di rimediare la seconda sconfitta consecutiva allontanandosi dai playoff. Per l'immensa gioia dei tifosi di casa, tra cui un raccattapalle che ha seguito l'evolversi della surreale azione da due passi, vedendo trasformare il proprio rammarico in una esultanza vincente. Colpa del sole. E del povero Amir.