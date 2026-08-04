Sipho Maseti si confonde con le linee del campo, il portiere commette un errore imbarazzante e viene espulso

Nella prima giornata del campionato sudafricano il portiere Sipho Maseti ha commesso un errore clamoroso bloccando il pallone con le mani ampiamente fuori dall’area di rigore.

Un errore ci sta. Possono sbagliare tutti. All'ultimo Mondiale anche Leo Messi ha sbagliato la bellezza di due calci di rigori. Un errore grossolano ha commesso il portiere sudafricano Sipho Maseti, che si è beccato un cartellino rosso per aver bloccato con le mani il pallone quando era ampiamente fuori dalla sua area di rigore. Decisione inevitabile, al netto dello stupore di Maseti, che forse nemmeno era conscio che quell'errore avrebbe fatto il giro del pianeta.

L'errore clamoroso del portiere che non si accorge di essere fuori area

La partita è TS Galaxy-Siwelele FC, il campionato è la Premier League del Sudafrica, che lo scorso weekend ha preso il via. Il risultato era di 2-2 e si era nei minuti di recupero. Il TS Galaxy attacca ed è piuttosto sbilanciato. Il Siwelele butta il pallone avanti sperando in un contropiede vincente, Sipho Maseti esce come deve fare per provare ad anticipare i potenziali attaccanti ma commette un errore clamoroso, qualcosa di difficile da vedere al giorno d'oggi. Maseti recupera il pallone, ma lo blocca con le mani. Il punto è che si trovava ampiamente fuori dall'area di rigore. Davvero di parecchi metri. Punizione per la squadra avversaria e soprattutto cartellino rosso per Maseti, che una volta ricevuta la punizione dal direttore di gara resta di stucco.

Maseti forse disturbato dalle ombre delle linee disegnate per il rugby

Un errore, una disattenzione, che ha fatto il giro del mondo e lo ha reso, in modo tutt'altro che meraviglioso, popolare in ogni angolo del mondo. Per Sipho Maseti la partita era stata già più che deludente, visto che il primo gol incassato lo aveva regalato a Siphesihle Jeza che aveva sfruttato un errore del portiere, che poi ha combinato un guaio prendendo il pallone con le mani fuori dall'area di rigore. Un errore che in molti ritengono possa aver fatto a causa delle linee che erano state rifatte dopo che in quell'impianto si era giocato un incontro di rugby. In ogni caso, linee o meno, Maseti non deve autoflagellarsi troppo, un errore può capitare anche ai migliori e il suo cartellino rosso non ha influito sul risultato finale dell'incontro, che è rimasto di parità.