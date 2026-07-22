LeBron James viene annunciato dai Miami Heat ma poi viene cancellato tutto: “È stato un errore”

I Miami Heat annunciano l’arrivo di LeBron James pubblicando un video di presentazione sui propri canali ufficiali, ma poi cancellano tutto definendolo un errore.

Il futuro di LeBron James in NBA sta appassionando tutti i tifosi curiosi di sapere dove andrà a giocare il campione considerato tra i migliori giocatori di basket di tutti i tempi. A mezzanotte si è aperto il mercato dei free agent in NBA e c'è grande curiosità per capire dove giocherà LeBron la prossima stagione dopo ben 8 stagioni a Los Angeles. Nessuno si aspettava che andasse via nel suo ultimo – probabilmente – anno di carriera. Eppure sarà così. Su di lui chiaramente ci sono diverse squadre pronte a fare follie per prenderlo nonostante gli enormi costi salariali che prevede il suo ingaggio e i 41 anni d'età.

I favoriti al momento sembrano essere i Golden State Warriors ma anche Cleveland e Miami che studiano il suo ritorno. Il giallo di queste ore è riferito proprio al suo presunto trasferimento agli Heat. Sull'account ufficiale YouTube di Miami infatti, nella notte è stato pubblicato un video denominato "LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026". Una sorta di appuntamento per la conferenza stampa di presentazione di LeBron James con Miami. Tutto faceva pensare dunque alla prossima destinazione di King James agli Heart e invece si è trattato solo di un errore..

Secondo Sky, un portavoce di Miami, assicurandosi prima di cancellare quell'evento programmato, ha poi spiegato come si trattasse solo di un errore del dipartimento social della società che chiaramente si sta preparando anche a un eventuale ritorno di LeBron. Difficile crederci però sta di fatto che per ora nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa. L'evento è rimasto pubblico a tutti per pochi minuti, quanto basta affinché scatenasse la reazione sorpresa dei tifosi che pochi minuti dopo hanno poi assistito alla cancellazione dell'evento. Non c'è nessuna certezza dunque che LeBron possa giocare a Miami. Tutto resta ancora da capire. Oltre agli Heat, resta interessata a LeBron proprio Golden State.

Un suo ritorno avrebbe un senso per via della presenza di Doncic. Nel frattempo è stata importante la mossa di Draymond Green – che ha stesso agente di Lebron – il quale rinunciando alla player option e dunque all’opzione da 27.7 milioni di dollari presente nel suo contratto potrebbe aver voluto fare questa mossa proprio per garantire lo spazio salariale necessario per tentare l’assalto a James. Questo infatti potrebbe offrire a LeBron quell'eccezione salariale da 15 milioni di dollari che potrebbe essere lo stipendio di LeBron nella prossima stagione. La squadra sarebbe da sogno sulla carta, data anche la presenza di Steve Curry e Jimmy Butler.