video suggerito

Il QPR pareggia in pieno recupero ma l’azione del gol è inspiegabile: in area succede di tutto Il QPR pareggia al minuto 96 contro lo Sheffield in Championship in modo inspiegabile. Lloyd riesce a trovare il gol dopo aver raccolto palla nel caos più totale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il QPR pareggia nel modo più incredibile contro lo Sheffield Wednesday al minuto 96. Una partita pazza che lo Sheffield pensava di aver portato a casa agevolmente dopo aver sbloccato la partita al minuto 93 grazie al gol di Barry Bannan. Il QPR tre minuti dopo, praticamente allo scadere del recupero però, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è riuscito a trovare incredibilmente il pareggio. La Lega alla fine ha assegnato il gol ad Alfie David Lloyd ma per decifrare il marcatore è stato necessario vedere più volte l'azione del gol.

La palla scodellata al centro dell'area finisce a un giocatore dei londinesi che riesce a calciare in porta trovando la parata del portiere dello Sheffield. La palla rimbalza in area di rigore e da lì accade di tutto. Sulla sfera si fiondano quasi tutti i 22 giocatori impiegati nel tentativo di raccoglierla e buttarla in rete. Trattenute, spintoni e calci la fanno da padrona ma alla fine l'arbitro non annulla la rete poiché in quel caos generale lo stesso Lloyd riesce a trovare lo spazio giusto per far passare il pallone che poi finisce in rete e fa esplodere il QPR per il definitivo 1-1.

Cos'è successo durante i minuti di recupero tra Sheffield e QPR

La partita sembrava destinata a concludersi con un pareggio senza reti, ma al terzo minuto di recupero Bannan con un gol pensava di aver regalato ai padroni di casa la vittoria dopo che la palla è finita al capitano dello Sheffield bravo a calciare dal limite dell'area e mettere in rete la sfera alle spalle di Nardi, passando sotto la traversa, mandando in visibilio i tifosi di casa.

Tuttavia, la squadra di Marti Cifuentes non si è arresa e in un'ultima disperata azione ha tentato in tutti i modi di far finire in rete la sfera prima che la palla arrivasse a Lloyd, che alla fine ha tirato alto oltre Beadle, assicurando alla sua squadra quel pareggio tanto rincorso che ha gelato completamente il pubblico di casa. Un gol che sembra a tutti gli effetti un'azione da rugby.