Raphinha versa acqua sul pallone prima del rigore: per un attimo cade nel suo stesso tranello Raphinha ha segnato un rigore pesantissimo prima di Barcellona-Celta in pieno recupero, prima però uno stratagemma molto particolare.

A cura di Marco Beltrami

Raphinha sta disputando una stagione eccezionale con il Barcellona. Nell'ultima giornata della Liga il duttile attaccante brasiliano si è rivelato decisivo con il calcio di rigore decisivo che ha permesso ai suoi in pieno recupero di battere il Celta Vigo. Un video ha mostrato un gesto particolare di Raphinha, che prima della battuta ha bagnato il pallone con dell'acqua. Qual è il motivo di questo "stratagemma"? In tanti sul web si sono indignati sottolineando che il penalty sarebbe dovuto essere ripetuto.

Mentre i calciatori blaugrana e quelli avversari discutevano con l'arbitro del pesantissimo calcio di rigore concesso alla squadra di casa, ecco che Raphinha si è occupato del recupero della sfera per la battuta. Dopo essere uscito dal terreno di gioco, nei pressi della porta avversaria, l'ex Leeds ha preso una bottiglietta d'acqua presente nei paraggi e l'ha svuotata sul pallone come se nulla fosse. Dietro questo escamotage potrebbe esservi la volontà di complicare i piani del portiere avversario, con un vantaggio minimo.

Infatti una spiegazione plausibile potrebbe essere quella relativa alla volontà di aumentare la scivolosità del pallone e la pesantezza dello stesso in modo da rendere la vita ancor più dura al portiere. Infatti lo stesso Raphinha quando ha provato a sollevare la sfera, se l'è lasciata scivolare dalle mani, vittima del suo stesso trucco. Così facendo per il portiere sarebbe potuta diventare ancora più complicata una presa della sfera.

Raphinha non ne ha avuto bisogno, ma solo per questione di centimetri, visto che il suo avversario tra i pali pur avendo intuito la traiettoria non è riuscito a sfiorare la palla. Tanti tifosi del Celta dopo aver visto il video sui social sono insorti, lamentandosi per la scorrettezza di Raphinha. Qualcuno è arrivato a chiedere addirittura la ripetizione della partita, un'ipotesi del tutto campata in aria.