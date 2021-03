Cristiano Ronaldo e la Juventus sono sempre più lontani e il PSG affila gli artigli per strappare il portoghese ai bianconeri. Il club francese avrebbe infatti ripreso i contatti con il giocatore e il suo entourage dopo l'eliminazione della squadra di Pirlo dalla Champions League. Le Parisien, da sempre molto vicino alle dinamiche della società parigina, ha sottolineato come il PSG non abbia mai mollato la presa sul giocatore sperando sempre di poterlo avere un giorno in squadra. Il quotidiano francese spiega nel dettaglio alcuni retroscena che potrebbero sbloccare la trattativa.

"Jorge Mendes e Al-Khelaifi si sentono regolarmente inviandosi messaggi tutte le mattine". Proprio il rapporto tra il presidente del club e l'agente di Cristiano Ronaldo, potrebbe risultare decisivo sull'esito positivo dell'affare. "Spesso si sentono sotto forma di video in cui semplicemente si salutano – scrive Le Parisien – Come due amici che hanno un legame incrollabile". Ma soprattutto il quotidiano francese si spinge ad evidenziare l'attuale umore del portoghese: "Al-Khelaifi non è ignaro del disagio che la stella portoghese vive alla Juventus".

Cristiano Ronaldo e la crisi con la Juventus

Il disagio che sta vivendo Cristiano Ronaldo alla Juventus, avrebbe spinto il giocatore a iniziare a prendere in considerazione altri soluzioni. Le Parisien spiega come da martedì sera i contatti fra le parti siano ritornati ad essere intensi. Non più telefonate di cortesia, ma una trattativa che sembra essere davvero entrata nel vivo. L'obiettivo del PSG è chiaro: portare il CR7 al Parco dei Principi. E così, dopo il possibile assalto a Messi, ecco come il vulcanico presidente del club francese sia pronto a mettere le mani anche sul portoghese.

Sarà il primo club a coronare il sogno di far giocare nella stessa squadra Messi e Cristiano Ronaldo? Al momento sembra fantacalcio, ma in realtà sicuramente uno dei due potrebbe approdare in Francia. Il portoghese ha 36 anni e vorrebbe chiudere la sua carriera da protagonista non con il ricordo delle ultime delusioni europee vissute con la Juventus. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto in Italia, il cinque volte Pallone d'Oro non è più visto come una soluzione per la Juventus, ma piuttosto un problema.

La pandemia ha poi reso la situazione economica dei vari club europei davvero insostenibile per questo la Juventus potrebbe non riuscire più ad essere in grado di garantire al giocatore gli attuali 31 milioni di euro netti che percepisce a stagione. Al-Khelaifi, così come nel caso di Messi, ha dimostrato di non temere alcun contraccolpo economico e sta monitorando attentamente la situazione. Sarà importante capire anche se prenderlo ad un anno dalla sua scadenza di contratto (liberando anche la Juventus dal suo stipendio un anno prima della scadenza) o prenderlo a parametro zero. In ogni caso, la sensazione è che la Juventus non farebbe muro, specie dopo le ultime deludenti prestazioni che sono state determinanti per l'eliminazione Champions dei bianconeri.

Gli assalti del PSG a Cristiano Ronaldo nel 2015 e nel 2016

L'estate scorsa, Guillem Balague, giornalista spagnolo di fama mondiale, biografo di CR7 stesso, oltre che di Pep Guardiola, aveva rivelato come la Juventus avesse dato mandato a Jorge Mendes di trovare nuovi acquirenti: "La Juventus vuole liberarsi del suo giocatore per via del suo maxi ingaggio". Parole che oggi suonano quasi come un presagio vista la situazione attuale che davvero non sembra lasciare alcuna scelta al club bianconero e al giocatore. Escono tutti sconfitti da questa vicenda e per questo il PSG, a caccia di gloria europea, è pronta a fiondarsi sul campione portoghese.

I primi contatti tra le parti, sempre secondo quanto scrive Le Parisien, risalgono al 2015 quando il PSG stava pensando al successore di Ibrahimovic, andato via a giugno 2016. Sicuramente tutto ruota intorno a Mbappé che è cercato da mezza Europa nonostante Al-Khelaifi abbia assicurato: "Lui e Neymar resteranno parigini". La trattativa Cristiano Ronaldo-PSG cammina inevitabilmente di pari passo con Messi e il suo futuro al Barcellona. Se l'argentino dovesse restare a Barcellona, è chiaro che già quest'anno il club francese piomberà su CR7 senza privarsi di Mbappé.