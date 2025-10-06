Il PSG ora rimpiange Donnarumma: Gigio ancora decisivo per il City, Chevalier si butta come un sacco

Donnarumma al posto di Ederson, Chevalier al posto di Gigio: finora non è difficile tirare le prime somme dei due cambi effettuati da Manchester City e PSG nelle rispettive porte all'inizio di questa stagione. Il 26enne portiere della nazionale italiana ha convinto subito i suoi nuovi tifosi con prestazioni di alto livello e parate decisive, con buona pace di chi riteneva impossibile che Pep Guardiola potesse optare per un estremo difensore con le sue caratteristiche, meno votate al gioco coi piedi. Ovvero esattamente quello che Luis Enrique aveva detto di aver cercato nel 23enne Chevalier facendolo prendere dal Lille in estate. Lo stesso Lille che ieri ha approfittato di un tuffo in palese ritardo del suo ex portiere per prendersi un punto col PSG, mentre Donnarumma salvava la vittoria del City in casa del Brentford.

La parata prodigiosa di Donnarumma in Brentford-Manchester City

Partita dopo partita, Donnarumma sta dimostrando di essere uno dei più clamorosi affari del recente calciomercato: i 30 milioni versati dal City al PSG (approfittando del fatto che era in scadenza e della volontà del club parigino di liberarsene) appaiono ora davvero pochi e Oltremanica sono in molti a chiedersi perché squadre come United e Chelsea non hanno provato a portarsi a casa il portiere. Gli ‘Sky Blues' domenica erano impegnati in trasferta col Brentford: il match è stato sbloccato dal solito mostruoso Haaland al 9′, poi ci ha pensato Gigio a sigillare i tre punti con una parata prodigiosa di piede in uscita su Igor Thiago lanciato tutto solo a campo aperto verso la sua porta.

"Ho un attaccante e un portiere incredibili – ha commentato Guardiola a fine partita, soffermandosi poi sull'intervento di Donnnarumma – Questo ragazzo gioca ad alti livelli fin da quando era bambino: aveva 17 anni quando ha esordito in nazionale. Ora ne ha 26 e sembra che giochi a calcio da secoli. La sua compostezza e la sua presenza… i portieri dei grandi club devono sempre evitare qualche occasione quando la squadra gioca bene".

Chevalier costa due punti al PSG contro il Lille: si butta in ritardo come un sacco

Parole che Luis Enrique non ha potuto ripetere qualche ora dopo a proposito di Lucas Chevalier, arrivato al posto di Gigio per 40 milioni. L'ex portiere del Lille è costato due punti al PSG, facendosi superare a cinque minuti dalla fine dal tiro non irresistibile del 18enne fratello di Kylian Mbappé, Ethan: una conclusione sulla quale il nazionale francese si è buttato come un sacco, un gesto in evidente ritardo che ha permesso al pallone di passargli sotto e finire in rete, vanificando l'iniziale vantaggio messo a segno da Nuno Mendes.