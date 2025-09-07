Il PSG furioso con la Francia dopo gli infortuni di Dembele e Doué: “Incidenti gravi ed evitabili”

Il PSG ha attaccato duramente la nazionale francese sono l’infortunio dei due attaccanti: “Il club aveva fornito alla Federazione informazioni mediche concrete, non sono state prese in considerazione”

La sosta per le nazionali ha arrecato gravi danni al PSG che in un colpo solo ha perso per infortunio Ousmane Dembélé e Désiré Doué. I due giocatori si sono fatti male durante la partita fra Francia e Ucraina, nonostante la federazione fosse stata raccomandata riguardo alla loro condizione fisica che non era eccellente. L'incidente ha mandato su tutte le furie i parigini che dovranno rinunciare a due attaccanti a pochi giorni dall'esordio in Champions League.

Per questo il club ha inviato una nota durissima in cui si scaglia contro la nazionale, chiarendo tutto ciò che aveva raccomandato am che invece è stato ignorato da Didier Deschamps e da tutto il suo staff. È una contestazione dura quella del PSG che si aspettava un trattamento diverso per i due giocatori che non erano pienamente in condizione.

Cosa ha detto il PSG alla nazionale francese

I toni sono chiaramente aspri e gli infortuni vengono definiti come "incidenti gravi ed evitabili", soprattutto perché il PSG aveva fornito alla Francia un dossier medico completo in cui si chiarivano le condizioni di Dembele e Doué: "Il club aveva fornito alla Federazione informazioni mediche concrete, anche prima dell'inizio della sessione di allenamento della nazionale francese, sul carico di lavoro che i suoi giocatori potevano sopportare e sul rischio di infortuni. Il club deplora il fatto che queste raccomandazioni mediche non siano state prese in considerazione dallo staff medico della nazionale francese".

Dunque le indicazioni dei parigini non sono state prese in considerazione dal commissario tecnico che ha comunque utilizzato i due attaccanti. Per questo il PSG chiede urgentemente un nuovo protocollo medico per evitare situazioni simili in futuro: "Il Paris Saint-Germain ha inviato una lettera alla Federazione calcistica francese chiedendo urgentemente un nuovo protocollo di coordinamento medico-sportivo tra i club e la nazionale, più trasparente e collaborativo".