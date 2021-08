Il protagonista a sorpresa nel debutto di Messi al Psg: “Nessuno mi ha mai applaudito così” In occasione della sfida tra il Reims e il Psg, Leo Messi ha fatto il suo debutto ufficiale con la casacca del club della Tour Eiffel, giocando poco meno di mezz’ora. Al momento del cambio che gli ha permesso di entrare in campo, momenti di gloria anche per un altro calciatore che ci ha poi scherzato su.

A cura di Marco Beltrami

Momento storico domenica sera allo Stade Auguste-Delaune. Al 66′ Leo Messi ha fatto il suo ingresso in campo nel Paris Saint-Germain, bagnando così il debutto ufficiale con la squadra che lo ha prelevato dopo la conclusione della sua eccezionale avventura al Barcellona. Una sostituzione che ha avuto un sapore speciale anche per un neocompagno di squadra dell'argentino che ha vissuto una situazione inedita, scherzando poi sulla stessa nel post-partita sui social network.

Pochettino nel secondo tempo di Reims-Psg ha deciso di inserire Leo Messi al posto dell'amico Neymar. Doppio cambio per i Bleus, visto che in contemporanea a quella dell'argentino è stato gettato nella mischia anche Ander Herrera al posto dell'altro neoacquisto Wijnaldum. Anche il centrocampista spagnolo ha vissuto a suo dire un momento magico, "travolto" dall'ovazione per la Pulce al suo fianco a bordo campo. Una situazione particolare su cui l'ex Manchester United ha scherzato sul suo profilo Twitter: "Non sono mai stato applaudito così tanto prima di una sostituzione. 4 vittorie su 4 prima della pausa. Allez Paris".

Verrebbe da dire "Effetto Messi" sul Psg e sulla Ligue 1, visto che oltre ai tifosi ospiti, anche i sostenitori del Reims hanno applaudito con grande fair play l'argentino al suo debutto nella Ligue 1. Per l'ex Barça dunque poco meno di mezz'ora in campo per prendere confidenza con la sua nuova squadra in un match dal risultato già deciso. 2-0 in favore della formazione della Tour Eiffel in virtù della doppietta di Mbappé, un altro che ha tutti gli occhi del mondo calcistico puntati addosso. La trattativa per l'eventuale passaggio al Real Madrid catalizzerà infatti l'attenzione mediatica fino alle ultime ore di mercato.