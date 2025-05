video suggerito

Il presidente Simonelli (Serie A) vuole cambiare la regola dello spareggio Scudetto in modo bizzarro Il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli ha espresso un proprio parere alquanto particolare sul tema dello spareggio in caso di squadre a pari punti per la lotta Scudetto: "Da tenere anche in futuro, massima espressione di sportività. Ma se dovesse riverificarsi la medesima situazione di quest'anno, aggiungerei una regola"

A cura di Alessio Pediglieri

Il finale di campionato potrebbe avere una coda imprevista e imprevedibile che andrebbe ben oltre alla doppia sfida in contemporanea di Como-Inter e Napoli-Cagliari, le due sfide che decideranno lo scudetto e che si giocheranno venerdì alle 20:45. Resta ancora in piedi l'ipotesi "spareggio" un evento che si verificherebbe unicamente in caso di pari punti dopo i fischi finali dell'ultimo turno e che sarebbe in previsione per lunedì 26 maggio. Ipotesi che Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, vorrebbe cambiare in futuro, in un modo a dir poco particolare: "Come idea dev'essere mantenuta, ma se una delle squadre coinvolte è anche in una finale europea dovrebbe subentrare l'antico metodo della classifica avulsa".

Simonelli: "Spareggio, massima espressione che salvaguarda la sportività di una stagione"

Parole e musica di Ezio Maria Simonelli che ha recitato un assolo quasi assoluto sull'argomento più caldo di questi ultimi giorni di maggio che vedono un concitato epilogo del campionato 2024-25: dopo una stagione lunghissima, ci potrebbe essere un ulteriore appuntamento che attende Napoli e Inter, la sfida pareggio che tanto ha già fatto discutere, in caso di pari punti in classifica. Un espediente per decretare il Campione d'Italia che il massimo esponente della Lega ha voluto ribadire essere perfetto: "Lo spareggio è il massimo della sportività, perché assegnare un campionato durato 38 giornate con grandi sacrifici delle squadre per la differenza reti non è di certo il massimo. Quando si è deciso di introdurlo è stata una scelta bella"

L'idea di Simonelli: "Con una finalista in Champions, niente spareggio ma la vecchia classifica avulsa"

Frasi condivise e condivisibili, fino al classico "però". Così il pensiero di Simonelli inizia a contorcersi: "Peccato che quest'anno questa bella idea si sia scontrata con un calendario super intenso e con una squadra come l'Inter che si gioca la finale di Champions League a Monaco di Baviera". Così, la bizzarra conclusione che, secondo il presidente di Lega metterebbe tutti d'accordo: "Metterei una regola. Se una delle due squadre coinvolte nello spareggio è finalista in Champions League, allora si torna alla vecchia regola della classifica avulsa o della differenza reti. Così si salvaguarda la competitività del campionato senza penalizzare chi si gioca un trofeo europeo. Se capita un caso eccezionale come quest'anno, vince la squadra che avrebbe vinto secondo il vecchio criterio".