Il Presidente della Guinea Equatoriale regala un milione alla squadra: “Sono gli eroi nazionali” Il primo posto nel girone della Coppa d’Africa ha fatto scattare la festa in tutto il Paese. E il presidente della Guinea Equatoriale ha deciso di premiare la nazionale con un bonus da capogiro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Guinea Equatoriale ha raggiunto un risultato incredibile in questa Coppa d'Africa: la nazionale è prima a pari punti con la Nigeria nel suo girone, difficilissimo vista la presenza di un altro gigante come la Costa d'Avorio. E per questo ai giocatori è stato promesso un premio da capogiro.

Nell'ultima partita la Guinea ha dovuto affrontare i padroni di casa della competizione, vincendo per 4-0. Il vicepresidente della nazione aveva assicurato alla squadra 50mila euro per ogni gol segnato, una garanzia presa in parola da tutta la nazionale che ha ingranato la marcia per confezionare una vittoria storica. Ma non è tutto qui, perché la posta in palio è ancora altissima.

Il risultato migliore della Guinea Equatoriale è il quarto posto conquistato nella Coppa d'Africa del 2015, un traguardo che tutti vorrebbero raggiungere anche questa volta. Nel Paese tutti sono pazzi per il calcio e non sono riusciti a contenere i festeggiamenti dopo l'ultima vittoria. Anche il presidente, il dittatore Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha voluto fare i complimenti ai giocatori ripagandoli con una montagna d'oro.

Leggi anche Neymar riceve in regalo una collana quasi impossibile da indossare: vale una fortuna

Sul piatto c'era già un bonus partecipazione per tutta la squadra, ma dopo la vittoria contro la Costa d'Avorio il presidente sui social ha annunciato che è stato stanziato un altro premio da capogiro: "Bonus di partecipazione a parte, per la bella partita giocata questo pomeriggio contro la Costa d'Avorio prometto alla Nazionale un bonus di un milione di euro. Sono gli eroi nazionali".

Un milione di euro per tutti, per una vittoria che ha già fatto la storia e che apre le porte degli ottavi di finale per la Guinea Equatoriale che adesso può sognare in grande: il primo posto conquistato nel girone è il primo traguardo di questa Coppa d'Africa, ma l'obiettivo comune è quello di arrivare il più lontano possibile.