Il Potenza pulisce gli spogliatoi e lascia un messaggio agli avversari: una lezione di civiltà Il Potenza pulisce lo spogliatoio dopo la partita pareggiata a Crotone e lascia in dono una pianta alla società calabrese per l’ospitalità: “È la nostra missione, dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito”.

A cura di Vito Lamorte

"Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente". Queste sono le parole che il messaggio che il Potenza ha lasciato nello spogliatoio dello stadio Ezio Scida di Crotone al termine della partita valida per la 24 giornata di Serie C. Si tratta di un passaggio del messaggio che accompagna il regalo (una pianta) che il club lucano dona alla squadra che la ospita ogni qualvolta gioca in trasferta.

La società rossoblù, dopo aver utilizzato lo spogliatoio avversario, lo pulisce e lascia un presente per la società che l'ha ospitata. Il messaggio lasciato nello spogliatoio dello Scida di Crotone al termine della gara, che si è conclusa con un pareggio per 0-0, si conclude così: "È la nostra missione, dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito. Nel ringraziarvi, lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto".

Il Crotone ha voluto ringraziare il Potenza per il gesto attraverso i suoi canali social con un post molto bello e significativo: "Il calcio è il gioco più bello del mondo e può trasmettere messaggi importanti, come quello del rispetto! Grazie di cuore al Potenza Calcio per aver lasciato così lo spogliato e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione".

Non è la prima volta, però, che la squadra del capoluogo lucano si distingue per questi comportamenti: da diversi anni, quando il club del Leone Rampante gioca in trasferta, viene ripulito lo spogliatoio che ospita gli atleti prima, durante e dopo la gara in segno di rispetto e di ringraziamento per l'ospitalità.

Agli ultimi Mondiali in Qatar si è parlato molto del comportamento della nazionale del Giappone, che ha pulito e messo in ordine gli spogliatoi degli stadi che li ha ospitati fino ai quarti di finale.

Sport e valori dovrebbero sempre andare di pari passo e questi sono esempi assolutamente da seguire per creare un ambiente diverso intorno al calcio italiano, e non.