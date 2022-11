Il portiere segna calciando quasi dalla propria area: il gol del pari è una perla pazzesca Il portiere del Benfica B ha segnato un gol straordinario calciando quasi dalla propria area di rigore. La palla finisce in rete e fa esplodere il pubblico sugli spalti.

A cura di Fabrizio Rinelli

La partita è ferma con la sua squadra in svantaggio 1-0 e allora a dare una svolta alla partita ci ha pensato direttamente il portiere. Tutto è accaduto durante la gara tra Trofense e Benfica B valida per la Segunda Liga portoghese. I padroni di casa al 66′ erano davanti di un gol in una gara fondamentalmente importante contro un club blasonato come il Benfica che nella sua squadra B può contare su diversi giocatori di enorme prospettiva che fanno parte anche della squadra U21 del Portogallo.

Uno di questi è Samuel Soares, il portiere del club lusitano è anche l'estremo difensore della Nazionale U21 e 65’ ha deciso di sfornare una straordinaria prodezza balistica. Un gesto tecnico da applausi che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico presente sugli spalti consentendo al Benfica di trovare il gol del pareggio prima che Luís Hemir all'81' trovasse la rete del definitivo 2-1. Soares a un certo punti prende palla in area di rigore, guarda più volte il portiere avversario dall'altra parte del campo e decide di prendersi la scena.

Il portiere portoghese prende la mira e calcia un tiro potentissimo che in un attimo si scaglia preciso sulla parte bassa della traversa. Il pallone prima di cadere fa a finire sul corpo del portiere avversario prima di finire in porta. Una rete pazzesca che Samuel Soares festeggia incredulo insieme ai propri compagni di squadra che escono dalla panchina per volare in campo e correre ad abbracciare l'estremo difensore dell'U21 del Portogallo.

Una rete fortemente voluta dal portiere che non voleva assolutamente rimettere la palla in gioco come se fosse un rilancio per un compagno di squadra, ma ha volutamente cercato quella rete. “Ho visto che il loro portiere era un poi avanti e con il vento a favore ho deciso di rischiare – ha spiegato al termine della gara – È andata bene e resterà impresso nella memoria di tanti”. Per Samuel Soares però la beffa è arrivata a fine partita dato che la Lega ha assegnato autogol di Miguel Santos, proprio in virtù del tocco di schiena finale. Ma ciò non cancella comunque la prodezza del portiere del Benfica.