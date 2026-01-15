Il portiere lo provoca ma Toney segna il rigore e lo prende in giro: si scatena una rissa in porta

Il portiere avversario lo provoca ma Ivan Toney calcia un rigore impeccabile al 14° minuto di recupero e poi si lascia andare con un’esultanza provocatoria. La tensione è alle stelle e si accende una maxi rissa in campo.

Ivan Toney viene provocato dal portiere avversario prima di un calcio di rigore nei minuti di recupero ma con estrema freddezza lo trasforma e poi lo prende in giro. Questa sua reazione ha scatenato una rissa nella porta dell'Al Taawoun. L'attaccante inglese, oggi in forza all’Al Ahli, ha trasformato un il penalty e ha firmato il gol decisivo che ha riportato la squadra tra le prime quattro della Saudi Pro League, a pari punti con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il rigore, segnato al 14° minuto di recupero, è stato il decimo centro stagionale di Toney in 13 presenze di campionato. L’ex Brentford non si è lasciato condizionare dal portiere Mailson, che aveva cercato di confonderlo indicando un angolo della porta: Toney ha atteso l’ultimo istante e ha depositato il pallone dall’altra parte, spiazzandolo completamente.

Subito dopo la rete, l’esultanza dell’attaccante ha fatto esplodere la tensione. Toney ha, infatti, imitato il portiere avversario, posizionandosi idealmente sulla linea di porta e indicando l’angolo sbagliato. Il gesto non è stato gradito dai giocatori dell’Al Taawoun, che si sono avvicinati dando vita a una rissa che ha coinvolto anche diversi calciatori dell’Al Ahli e alcuni membri della panchina.

Toney di ghiaccio dal dischetto, poi scoppia il caos: rissa dopo il rigore decisivo

Il video è diventato subito virale, soprattutto in Inghilterra. Molti tifosi hanno esaltato la sua lucidità dal dischetto, definendolo uno dei rigoristi più affidabili in circolazione: dal suo arrivo in Arabia Saudita nell’agosto 2024, Toney ha collezionato numeri impressionanti, con 48 gol e 12 assist, contribuendo anche alla conquista della AFC Champions League Elite nella stagione d’esordio.

Nonostante il rendimento straordinario, l’attaccante non veste la maglia dell’Inghilterra da giugno 2025 e molti tifosi lo vedrebbero bene nei convocati ella nazionale in vista del Mondiale 2026 ma non sembra essere nei radar di Thomas Tuchle per la prossima Coppa del Mondo.