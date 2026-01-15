Calcio
video suggerito
video suggerito

Il portiere lo provoca ma Toney segna il rigore e lo prende in giro: si scatena una rissa in porta

Il portiere avversario lo provoca ma Ivan Toney calcia un rigore impeccabile al 14° minuto di recupero e poi si lascia andare con un’esultanza provocatoria. La tensione è alle stelle e si accende una maxi rissa in campo.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ivan Toney viene provocato dal portiere avversario prima di un calcio di rigore nei minuti di recupero ma con estrema freddezza lo trasforma e poi lo prende in giro. Questa sua reazione ha scatenato una rissa nella porta dell'Al Taawoun. L'attaccante inglese, oggi in forza all’Al Ahli, ha trasformato un il penalty e ha firmato il gol decisivo che ha riportato la squadra tra le prime quattro della Saudi Pro League, a pari punti con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il rigore, segnato al 14° minuto di recupero, è stato il decimo centro stagionale di Toney in 13 presenze di campionato. L’ex Brentford non si è lasciato condizionare dal portiere Mailson, che aveva cercato di confonderlo indicando un angolo della porta: Toney ha atteso l’ultimo istante e ha depositato il pallone dall’altra parte, spiazzandolo completamente.

Subito dopo la rete, l’esultanza dell’attaccante ha fatto esplodere la tensione. Toney ha, infatti, imitato il portiere avversario, posizionandosi idealmente sulla linea di porta e indicando l’angolo sbagliato. Il gesto non è stato gradito dai giocatori dell’Al Taawoun, che si sono avvicinati dando vita a una rissa che ha coinvolto anche diversi calciatori dell’Al Ahli e alcuni membri della panchina.

Leggi anche
Nigeria-Algeria finisce in rissa, Luca Zidane scatena il caos: arbitro scortato e scontri in tribuna

Toney di ghiaccio dal dischetto, poi scoppia il caos: rissa dopo il rigore decisivo

Il video è diventato subito virale, soprattutto in Inghilterra. Molti tifosi hanno esaltato la sua lucidità dal dischetto, definendolo uno dei rigoristi più affidabili in circolazione: dal suo arrivo in Arabia Saudita nell’agosto 2024, Toney ha collezionato numeri impressionanti, con 48 gol e 12 assist, contribuendo anche alla conquista della AFC Champions League Elite nella stagione d’esordio.

Immagine

Nonostante il rendimento straordinario, l’attaccante non veste la maglia dell’Inghilterra da giugno 2025 e molti tifosi lo vedrebbero bene nei convocati ella nazionale in vista del Mondiale 2026 ma non sembra essere nei radar di Thomas Tuchle per la prossima Coppa del Mondo.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Chi sceglie i frame da usare al VAR per l'offside, come quello di Mazzocchi in Napoli-Parma
Perché il gol di McTominay è da annullare anche se Mazzocchi sembra in fuorigioco solo col braccio
Stellini svela cos'è successo a Neres durante Napoli-Parma: perché è stato prima messo in campo e poi tolto
Chivu in TV dopo Inter-Lecce si ferma un attimo e si fa serio: "Possiamo cambiare la domanda"
Perché è stato revocato il rigore all'Inter contro il Lecce: Maresca rivede la stessa cosa 20 volte
Milan in campo questa sera (20.45) a Como, deve vincere per bloccare la fuga dei nerazzurri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views