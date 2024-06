video suggerito

Il portiere diventato ricco su OnlyFans torna a giocare ma non si pente: "Ora sto facendo più soldi" Miguel Guerrero è tornato tra i pali per un'amichevole. La sua vita professionale ha preso un altro corso tra Only Fans, tv e pellicole per adulti: "Tutti lavorano per soldi. Lo fa lo spazzino, chi lavora in banca oppure chi fa il porno".

Un anno dopo aver chiuso con il calcio giocato Miguel Guerrero ci ha ripensato. Il portiere spagnolo, che aveva deciso di investire su stesso e cambiare vita professionale, è tornato al vecchio amore. Aveva abbandonato il rettangolo verde per dedicarsi a Only Fans (piattaforma che s'è rivelata redditizia e non ha abbandonato) e comparire in pellicole per adulti. Ci è tornato, sia pure una tantum e per un evento eccezionale, di recente.

Il fisico da uomo che non deve chiedere mai gli ha spalancato anche le porte del reality, Temptation Island. Sull'Isola delle Tentazioni ha sperimentato di persona che l'unico per resistervi, è cedere.

In fondo, al 30enne ex estremo difensore del Velez non gli è andata tanto male. Non in pianta stabile, ma proprio no ce l'ha fatta a dire no. E ha deciso di partecipare a una partita amichevole con le leggende degli andalusi dello Xerez.

"Oggi torniamo sul prato dopo un anno – ha scritto Guerrero in un post condiviso su Instagram -. È passato un anno da quando ho appeso guanti e scarpe al chiodo. L'obiettivo di adesso è non rischiare d'infortunarmi. Giocheremo una partita contro le leggende dello Xerez, promosso in Seconda RFEF".

Guerrero dal calcio a Only Fans: "Cinquecento euro per un caffè"

"Mi hanno offerto 500 euro solo per prendere un caffè". Guerrero fece un esempio semplice, semplice per spiegare quanto fosse remunerativa la nuova attività sui social network. Gli accessi alla piattaforma garantiscono solo una parte degli introiti, c'è stato anche chi ha provato a spingersi oltre. Che lo abbia fatto o meno anche lui è lasciato tutto alla pura immaginazione di chi sfoglia i suoi album oppure ne apprezza come mamma lo ha fatto in tv.

Pentito della scelta? Il calcio gli manca? Guerrero non rinnega il passato ma, con altrettanta sincerità, chiarisce che non ne ha nostalgia e aver cominciato a fare soldi s'è rivelato un ottimo analgesico. "Avevo un contratto di due anni e anche uno stipendio buono", poi qualcosa è scattato nella sua mente e la prospettiva di arrivare a guadagni superiori mettendosi in gioco indossando un'altra divisa (e in altri ruoli) lo ha condotto in altre direzioni.

"Nella scorsa stagione ho preso parte a uno show televisivo e da un anno ho iniziato a creare contenuti così da allargare il mio pubblico. Ho una mentalità molto aperta e mi sono detto: vedi dove puoi arrivare. E sono andato avanti". L'ex estremo difensore ha iniziato con Instagram poi da lì ha fatto il salto di qualità implementando community e business, accettando anche di partecipare a film per adulti.

"La mia unica motivazione sono i soldi – ha aggiunto parlando della sua decisione -. E non c'è niente di male perché tutti lavorano per soldi. Lo fa lo spazzino, chi lavora in banca oppure chi fa il porno. Poi capita anche di appassionarsi alle cose che si fanno, perché alla fine contano molto anche le motivazioni".

Viva la sincerità, la chiosa di Gurrero è senza ipocrisie: "Ovvio che se questa attività non mi compensasse finanziariamente giocherei a calcio con il Vélez o un'altra squadra di calcio".