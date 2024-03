A 30 anni ha abbandonato il calcio per Only Fans e fa soldi a palate: “Mi offrono 500 euro solo per un caffè” Miguel Guerrero è il portiere che ha messo da parte il calcio per intraprendere un’altra professione che s’è rivelata molto più redditizia. “Non c’è un mese che scenda sotto le cinque cifre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miguel Guerrero ha 30 anni, la sua carriera di portiere s'è chiusa in fretta. La sua esperienza nel mondo del calcio s'è chiusa nel 2023 quando ha giocato con il Velez poi la vita è cambiata radicalmente. Non solo perché ha appeso i guantoni al chiodo ma soprattutto per essersi dedicato a una nuova "forma di occupazione". Niente che abbia a che fare con un lavoro comune ma al passo coi tempi dei social. E così ha pensato bene di sfruttare le qualità fisiche per fare soldi. Come? Creando un profilo su Instagram e uno su Only Fans che gli permettono di monetizzare ‘come mamma lo ha fatto'.

L'ex estremo difensore aveva fatto le prove generali da "influencer" partecipando allo show Temptation Island poi ci ha pensato su e ha deciso che poteva anche mettersi in proprio. E oggi ha riscosso abbastanza popolarità da ricevere proposte particolari. Nulla di sessuale (o comunque non solo cose di quel tipo) ma anche alcune abbastanza bizzarre: "Una volta una persona mi ha promesso che mi avrebbe pagato 500 euro per trascorrere un'ora in sua compagnia… non c'era alcuna richiesta sessuale, voleva solo stare come e prendere un caffè".

È stata l'unica volta – a suo dire (come ammesso ad As) – che Guerrero ha avuto un incontro diretto, de visu. Per il resto, può contare su una community che poco alla volta è cresciuta fino ad arrivare a oltre 250 mila su Instagram e a diecimila sul canale privato.

Leggi anche Sinner spiega cosa prende al ristorante tra pasta al ragù o al pomodoro: dipende da quanto costano

Guerrero pubblica di tutto: foto, video (anche di qualche balletto con coreografie molto fantasiose), immagini dove appare nella maggior parte dei casi semi-nudo (nel bagno davanti allo specchio oppure in compagnia di ragazze). Il sistema che ha trovato è molto redditizio, chi vuol vedere può abbonarsi pagando circa 100 euro al mese: dopo sei mesi ha messo in cassa più di 80 mila euro ma si tratta di stime approssimative e, per adesso, arrotondate per difetto perché il portiere riscuote abbastanza consensi. Sono 86.272 per la precisione, tutti raccolti tra luglio 2023 e febbraio 2024 come lui stesso ha spiegato

"Non c'è un mese che scenda sotto le cinque cifre. All’inizio ho iniziato pubblicando cose abbastanza leggere. Poi un poco alla volta ho condiviso sempre qualcosa in più così da generare la giusta dose di curiosità e morbosità da pare delle persone". E adesso stare lì, davanti all'obiettivo, è divenuto un lavoro a tempo pieno a tutti gli effetti. Che siano speciali o meno è questione di gusti (e di tasca).