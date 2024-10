video suggerito

Il piano del Borussia Dortmund per sfuggire alle spie del Real Madrid: ha cambiato il programma prepartita Martedì sera i tedeschi giocano in Spagna la terza giornata del girone unico di Champions. Sahin, allenatore del Borussia, ha chiesto e ottenuto che al Bernabeu si svolgesse solo la conferenza stampa.

Il Borussia Dortmund scenderà in campo domani sera alle 21 al Real Madrid per la terza giornata di Champions. Troverà di fronte a sé la squadra che pochi mesi fa affrontò nella finale a Wembley (persa 2-0) ma molte cose sono cambiate da allora, a cominciare dalla squadra tedesca che ha un nuovo allenatore e ha lasciato andare alcuni dei protagonisti della passata stagione. A guidare i gialloneri c'è un ex calciatore del club, Nuri Sahin, che conosce bene l'atmosfera di certe partite per averle vissute direttamente quando era dall'altra parte della barricata. E adesso le studia da allenatore: nel corredo accessorio non ci sono solo questioni di tattica ma anche molta attenzione ad altri dettagli la cui cura alla vigilia è come meditare le mosse agli scacchi.

Una in particolare quella messa in atto dallo staff del Borussia che, a 24 ore dalla sfida di Coppa, ha definito un programma particolare d'avvicinamento all'incontro pur di non concedere vantaggi agli avversari: il club di Dortmund arriverà a Madrid solo nella giornata di domani e ha rifiutato di effettuare la tradizionale seduta di rifinitura all'interno dello stadio Santiago Bernabeu. Perché? A scopo precauzionale, per tenersi lontano da occhi indiscreti. Di chi? Delle possibili spie che potrebbero appostarsi all'interno della struttura pur di carpire informazioni importanti agli ospiti. Ecco perché la squadra ha deciso di allenarsi nel proprio centro sportivo, al riparo da tutto, mentre nello storico impianto capitolino ha deciso di rispettare il protocollo Uefa su conferenza stampa e interviste.

Quanto all'aspetto puramente sportivo e agonistico, va segnalato come il Borussia che giocherà martedì sera sarà molto diverso rispetto a Londra ma al Bernabeu è atteso come capolista del girone unico di Champions grazie a 2 vittorie e a una differenza reti importante (+9). Differente la situazione in campionato dove al momento ha qualche incertezza: in Bundesliga è settimo, staccato di 4 punti da Bayern Monaco e Lipsia.

Chi sono i protagonisti di Real Madrid-Borussia Dortmund? Nel Real Madrid non c'è più Kroos (ritirato) né Carvajal (stagione finita per un grave infortunio). Ci sono invece colonne difensive come Courtois, Rüdiger e Mendy. A centrocampo Ancelotti dovrebbe puntare tutto sull'intensità agonistica di Valverde e Camavinga. A ispirare l'attacco saranno Bellingham e Vinícius Júnior. Tra i tedeschi ci sono Kobel, Ryerson e Schlotterbeck che hanno vissuto l'amarezza di Londra. Poi Brandt in attacco, laddove non c'è più Füllkrug (ora al West Ham) ma Guirassy.