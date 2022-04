Il nuovo proprietario dell’Atalanta può subito vendere: ha deciso, vuole il Chelsea Stephen Pagliuca due mesi fa ha acquistato il pacchetto di maggiroanza l’Atalanta, ma potrebbe già cedere le sue quote. Potrebbe succedere ciò se acquisterà il Chelsea.

A cura di Alessio Morra

Il Chelsea molto presto avrà un nuovo proprietario. L'era Abramovich è di fatto finita. Entro giovedì chi vorrà acquistare il club dovrà presentare un'offerta, e tra coloro che hanno intenzione di rilevare la società londinese c'è anche Stephen Pagliuca, che per acquisire la maggioranza del pacchetto azionario del club londinese potrebbe decidere di cedere le quote dell'Atalanta. L'imprenditore di origini italiane aveva acquisito, lo scorso febbraio, il 55% del club nerazzurro e proprio in questa settimana è entrato ufficialmente nel CDA dell'Atalanta.

Pagliuca, che è il co-proprietario dei Boston Celtics, ha rotto il silenzio e ha fatto sapere che presto formalizzerà un'offerta pubblica di acquisto per il Chelsea. E contestualmente ha reso noto che per concludere nel migliore dei modi l'accordo con la società londinese potrebbe vendere le quote dell'Atalanta.

Perché Pagliuca potrebbe cedere le quote dell'Atalanta? L'imprenditore americano ha acquistato il 55% delle quote del club nerazzurro lo scorso 19 febbraio, l'11 aprile è entrato a far parte del Consiglio d'Amministrazione, ma ora potrebbe mettere in vendita il pacchetto di maggioranza dei nerazzurri. E potrebbe farlo perché la Uefa non permette che due squadre appartenenti alla stessa persona disputino le coppe europee. E allora per evitare ogni tipo di problema, Pagliuca potrebbe impegnarsi, dopo aver comprato il Chelsea, a cedere le quote dell'Atalanta.

L'imprenditore, che vuole il Chelsea come Todd Bohely, Ricketts e Brouhgton, è volato in Inghilterra ed ha assistito dal vivo a Southampton-Chelsea e avrebbe già parlato con alcuni membri del club. E a SkyNews ha parlato di quello che è successo al club, che dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina è praticamente stato tolto a Roman Abramovich, e soprattutto ha svelato le sue intenzioni:

È stato un momento sconcertante per la società di calcio e i tifosi. Nel corso della mia vita e carriera, il mio modo è sempre stato quello di operare in silenzio, con integrità e lasciare che le mie azioni e i miei risultati parlino ad alta voce. Nei prossimi giorni formuleremo un'offerta sostanziale e credibile che prevediamo soddisferà i rispettivi requisiti e regolamenti della Premier League, del governo del Regno Unito e della UEFA e ci impegniamo a onorare il nostro impegno per la credibilità e la buona tutela del Chelsea Football Club sin dal primo giorno.

Dicendo che la sua offerta soddisfa i requisiti e le regole di Premier League, governo inglese e Uefa Pagliuca implicitamente fa capire che in caso di acquisto del Chelsea dovrà cedere le quote dell'Atalanta. Inoltre l'imprenditore ha fatto sapere che in caso di acquisto dei Blues disporrà iniziative per la comunità e la diversità, la riqualificazione dello stadio e migliorerebbe anche l'Academy della squadra femminile.