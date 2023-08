Il nuovo difensore del Tottenham ha una velocità irreale: un video fa impazzire i tifosi Il Tottenham è vicinissimo all’acquisto del difensore del Wolfsburg Micky van de Ven, dopo aver alzato la propria offerta a 40 milioni più 5 di bonus. Il 22enne olandese ha una velocità disumana, come mostra un video che ha fatto impazzire i tifosi degli Spurs.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Tottenham è vicinissimo a portarsi a casa il difensore del Wolfsburg Micky van de Ven, dopo aver alzato a 40 milioni più 5 di bonus l'offerta al club tedesco. Il 22enne nazionale Under 21 olandese era da tempo in cima alla lista dei londinesi, che sono riusciti ad assicurare al nuovo tecnico Ange Postecoglou un rinforzo di grande prospettiva. Van de Ven arriva da una grande stagione in Bundesliga e c'erano parecchi club europei sulle sue piste, incluso il Liverpool, ma alla fine l'hanno spuntata gli Spurs.

Micky van de Ven è cresciuto nel Volendam. prima di approdare al Wolfsburg due anni fa

Il giocatore è pronto per volare in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e firmare poi un lungo contratto col Tottenham, intanto – nell'attesa di vederlo ufficializzare – i suoi nuovi tifosi sono già pazzi di lui, soprattutto dopo aver visto un video che mostra la velocità incredibile del difensore. Nel filmato si vede van de Ven al limite dell'area avversaria, con il suo portiere – lanciatosi anche lui all'attacco – poco dietro di lui: è il 31 gennaio scorso, il Wolfsburg insegue il pareggio nei minuti di recupero in Coppa di Germania contro l'Union Berlino.

I biancoverdi perdono palla ed il contropiede degli avversari sembra che non possa essere fermato in alcun modo, con un lancio lungo che un giocatore dell'Union Berlino non deve fare altro che appoggiare nella porta vuota. Che tuttavia non è più vuota, visto che van de Ven ha piazzato uno scatto irreale, riuscendo a volare per tutto il campo in pochi secondi, fino a riuscire ad intercettare la conclusione a colpo sicuro nella propria porta, con disperazione mista a incredulità dell'autore del tiro.

La velocità davvero prodigiosa del giocatore olandese, unita alla straordinaria voglia di non arrendersi di fronte ad una situazione che sembrava persa, ha scatenato l'entusiasmo dei sostenitori degli Spurs, che si fregano le mani al pensiero di avere finalmente in squadra un difensore dal passo rapido. Un innesto fondamentale per permettere a Postecoglou di riportare il Tottenham ai vertici, dopo l'ultima stagione negativa che ha visto il club allenato da Conte (prima che mollasse) finire all'ottavo posto in Premier League, fuori dalle coppe europee.