Preso in giro. Insultato. Oggetto di scherno con immagini scurrili. È successo al tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, che suo malgrado s'è visto il cellulare tempestato di messaggi scritti e audio su whatsapp. Il suo numero di telefono è finito nelle mani dei tifosi della Lazio che, dopo la vittoria della squadra a Bergamo e alcune dichiarazioni del tecnico, lo hanno preso di mira. Diffuso su alcuni forum e blog di sostenitori biancocelesti, il recapito ha alimentato il tam tam della Rete e scatenato la ‘fantasia'. È successo tutto domenica, dopo la vittoria della squadra di Simone Inzaghi a Bergamo che ha segnato il riscatto rispetto al ko (e la contestuale eliminazione) dalla Coppa Italia, avvenute sempre sul campo della ‘dea'.

Gli sfotto' per la finale di Coppa Italia persa nel 2019

Il tecnico dell'Atalanta null'altro ha potuto fare che bloccare la fonte di quei messaggi e di quelle chiamate moleste, frutto degli ‘haters' che si erano divertiti ad attaccarlo ricordando anche l'esito della finale di Coppa Italia con i biancocelesti. Due anni fa, infatti, furono i capitolini a sollevare il trofeo all'Olimpico vincendo per 2-0 grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Correa segnate tra il 37° e il 45° del secondo tempo. C'è ancora un precedente che fa riferimento alle ‘storie tese' tra l'allenatore e l'attaccante della Lazio, Ciro Immonile.

Il botta e risposta di Gasp con Farris, vice di Inzaghi

Domenica scorsa, prima che il numero di Gasperini divenisse di pubblico dominio, il tecnico nerazzurro era stato protagonista del botta e risposta a distanza con il vice di Simone Inzaghi, Farris. Ad affondare per primo il colpo era stato l'allenatore della ‘dea': "Noi nervosi? No, lo erano loro… hanno quasi sempre perso nelle ultime partite con noi e spesso arrivano dietro". La replica non tardò ad arrivare e fu altrettanto pungente: "Non so se la loro tensione si riferisce alla sconfitta in finale di Coppa Italia che fa bella mostra a Formello".