Natale a Dubai. Non è il titolo di un cine-panettone ma la location sfarzosa che ospiterà l'edizione 2020 del Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo, uno dei finalisti, è volato assieme a Georgina Rodriguez negli Emirati Arabi e per trascorrere lì le feste e partecipare alla cerimonia che si svolgerà domenica 27 dicembre. Lo ha fatto non prima di essersi travestito da elfo per la gioia dei suoi figli. Il campione portoghese della Juventus non ha perso tempo e, appena arrivato nel Paese del Golfo Persico, s'è recato in palestra per una seduta personalizzata di allenamento. Accanto a sé, come mostrato nel post condiviso sui social network, aveva un compagno di training speciale: uno dei figli dell'emiro.

Quante volte CR7 è stato premiato? Circa una decina mettendo assieme i trofei di "Best player of the year", "maggior attrazione mediatica" o "calciatore preferito dai tifosi". Quest'anno dovrà vedersela con Lionel Messi e Robert Lewandowski per il premio di miglior giocatore dell’anno e per quello di miglior giocatore del secolo con Messi, Salah e Ronaldinho.

A proposito della Pulce del Barcellona, trascorso una vigilia molto sobria concedendosi il classico scatto sotto l'albero con la moglie, Antonella Roccuzzo, e i figli. Tutti vestiti di rosso, illuminati dalle luci e dal riverbero dei festoni. Non è proprio un Natale felicissimo per l'argentino che potrebbe averne vissuto uno degli ultimi da blaugrana.

Restiamo in Italia, in particolare sulla Milano "rossonerazzurra" che ha monopolizzato la classifica di Serie A. ‘Diavolo' in vetta con 34 punti e Inter staccata appena di una lunghezza (33): numeri che hanno spostato l'asse scudetto da Torino – la Juve è lontana 10 punti – all'ombra della Madunina. Non sono passate inosservate le foto di Theo Hernandez del Milan, scatenato accanto alla fidanzata Zoe Cristofoli, e di Antonio Conte. Cosa c'è di particolare nell'immagine dell'allenatore interista? Non è passato inosservato l'abbinamento dei colori: lui in maglia nera, le figlie (intente a dargli un bacio) in rosso… accostamento cromatico azzardato. Impeccabile, invece, l'outfit scelto da Lautaro Martinez e la compagna, Agustina.

Cristiano Ronaldo gongola, un po' meno Paulo Dybala. Natale con poca Joya per l'argentino che (anche) nella Juventus di Pirlo è finito dietro le quinte. Fatica a trovare spazio e continuità, magari nel 2021 sarà più fortunato. Natale in famiglia per l'ex capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, in compagnia della moglie Jessica Melena e della figliolanza. Simpatica la foto di Dries Mertens: l'attaccante del Napoli, in ripresa da un brutto infortunio alla caviglia, ha sfoggiato un pigiama azzurro e pantofole molto calde (quanto vistose) per il più classico scatto di buone feste. Saluti anche dall'Argentina con Mauro Icardi e Wanda Nara che da Parigi potrebbero anche andare via prima del previsto.