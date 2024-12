video suggerito

Il Monza conferma Nesta ma i dati sono un disastro: ultimo in classifica e una vittoria su 16 partite "Avanti insieme!": il Monza pur senza citare espressamente Alessandro Nesta, lo ha confermato in panchina dopo il KO col Lecce che ha confermato l'ultimo posto in classifica. "Mi fa piacere" il commento del tecnico che però fa mea culpa: "Mi rimprovero tante cose". E ora la sfida alla Juve al Brianteo.

A cura di Alessio Pediglieri

Alessandro Nesta doveva essere il nuovo Raffaele Palladino ma al momento è una scommessa persa dal Monza: con l'ex difensore in panchina, i brianzoli hanno fin qui deluso sotto ogni punto di vista: ultimo posto in classifica e una sola vittoria (unica tra le 18 di Serie A), in 16 gare di campionato. Ma anche davanti all'ennesimo KO, arrivato contro il Lecce, la società ha deciso di confermare Nesta in panchina.

Nessun ribaltone sulla panchina del Monza malgrado il momento a dir poco catastrofico dei brianzoli in caduta libera da inizio di stagione. Il Monza attualmente è ultimo in classifica a 10 punti, spalla a spalla col neo promosso Venezia ma vanta numeri peggiori dei lagunari: con un attacco che ha segnato di meno e vantando un solo successo sui 16 match di campionato fin qui disputati. Dunque, anche per la prossima partita – in casa contro la Juventus – Alessandro Nesta continuerà ad allenare la squadra.

Le speranze riposte nell'ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, sono fin qui mal riposte. I presupposti c'erano tutti, come Palladino infatti Nesta era un esordiente assoluto in Serie A e come Palladino rappresentava il volto pulito delle scelte compiute dalla dirigenza sulla linea della continuità, prima da Berlusconi ed oggi perpetrata da Galliani. Invece, il disastro: dopo l'ottima passata stagione e i prodromi di una ascesa inarrestabile (a tal punto da parlare d'Europa), con la partenza dell'ex tecnico oggi alla Fiorentina, non si è mai innescata la miccia con Nesta che però non rischia il posto malgrado la terza sconfitta consecutiva arrivata al Via del Mare contro il Lecce.

La nota del Monza malgrado la sconfitta a Lecce: "Avanti insieme!"

"Grazie ai nostri tifosi per l’affetto e il supporto con il quale ci seguono sempre e che anche oggi ci hanno dimostrato. Ripartiamo da questo e guardiamo avanti insieme! Sempre forza Monza" la nota ufficiale del club brianzolo che così ha risposto alle tante voci che volevano l'esonero del tecnico. Il club non lo cita, ma Besta resta là dov'è: "Mi fa piacere che nonostante la classifica mi tengano a lavorare qua. Vivo questo mestiere in funzione dei risultati" ha commentato Nesta a fine partita al Via del Mare. "Se resto qui devo fare di tutto per cambiare la situazione, ma contro il Lecce un passo indietro importante. E mi rimprovero per primo tane cose".