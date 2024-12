video suggerito

Il Lecce vince contro il Monza nonostante il clamoroso autogol di Dorgu: brianzoli in piena crisi Continua il periodo del Monza che in campionato non vince da quasi due mesi: otto risultati negativi, contro il Lecce arriva un'altra sconfitta e l'ultimo posto in campionato.

A cura di Ada Cotugno

Non si ferma la crisi del Monza che neanche a Lecce riesce a trovare la scossa decisiva per smuovere la classifica. Dopo il pareggio del Venezia, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere, la squadra di Nesta cade in Salento nonostante l'aiuto arrivato dall'autogol di Dorgu che gli aveva dato un briciolo di speranza. Krstovic si è fatto perdonare dopo il rigore sbagliando regalando la vittoria alla sua squadra che può tornare a sorridere.

Succede tutto nel primo tempo

Tante emozioni condensate nel giro di 45 minuti in cui davvero è capitato di tutto. Il Lecce si porta in vantaggio immediatamente, dopo appena tre minuti di gioco con Morente che batte in uscita Turati e può festeggiare la sua prima rete in Serie A: lo squillo dei salentini fa capire subito dove sarà indirizzata la partita, ma non mancano colpi di scena davvero incredibili come l'errore dal dischetto di Krstovic che spreca clamorosamente l'occasione di raddoppiare al 12′.

Darebbe stata una batosta incredibile per il Monza che invece riesce a trovare le forze per reagire bene a un inizio di partita davvero caotico. Dany Mota prima e Daniel Maldini poi provano a scuotere la partita, ma incredibilmente ci pensa il Lecce a fare e disfare tutto il risultato: al 37′ Bianco passa il pallone indietro per Dorgu ma il danese fa un clamoroso errore che porta a un autogol davvero sfortunato. La frittata è fatta, ma a un minuto dall'intervallo Krstovic decide di farsi perdonare per il rigore sbagliato e riporta in vantaggio il Lecce.

La reazione del Monza non basta

Nella ripresa la squadra di Nesta prova a rimettersi in carreggiata ma si trova costretta a lottare anche contro la sfortuna. Al 58′ trova un altro pareggio con Bianco, ma l'assist era viziato da una posizione di fuorigioco e la rete viene annullata. Poi qualche minuto più tardi i brianzoli conquistano un calcio di rigore per un tocco di braccio, ma dopo il check al VAR l'arbitro decide di revocarlo perché il contatto sarebbe avvenuto fuori area. Non c'è niente da fare per il Monza che si arrende al Via del Mare e consegna la vittoria nelle mani del Lecce, mettendo in serio rischio la posizione di Nesta.