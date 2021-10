Il momento più nero di Icardi: in Champions sconvolto dalla crisi con Wanda Mauro Icardi figura nella lista dei convocati del Paris Saint-Germain per la partita di Champions contro il Lipsia. L’attaccante ha saltato gli ultimi allenamenti per la crisi matrimoniale con Wanda Nara. La donna, che ha scoperto di essere tradita, ha annuciato la separazione. La coppia è tornata a Parigi ma la bufera è tutt’altro che passata.

Mauro Icardi sarà regolarmente convocato per la partita di Champions League contro il Lipsia. Che scenda in campo o meno, anche a match in corso, è decisione che il tecnico Mauricio Pochettino prenderà solo al momento. L'attaccante ha saltato gli ultimi allenamenti con il Paris Saint-Germain sta vivendo un momento molto difficile per la burrasca in famiglia e la separazione annunciata dalla moglie (e sua manager), Wanda Nara. Non sembra sia bastato il viaggio dalla Francia a Milano per convincere la donna a cambiare idea, farle sbollire la rabbia, medicarle l'orgoglio ferito dal tradimento del marito con un'amica. La comparsa sulla scena di Maxi Lopez (ex di Wanda, dal quale ha divorziato nel 2013) ha reso ancora più nervoso il calciatore.

Eugenia La Chian Suarez, cantante e attrice argentina, è la donna che ha fatto perdere la testa all'ex Inter, l'altra che recita il ruolo delle tentatrice nel triangolo, la persona con la quale Maurito scambiava messaggi in chat private, segrete. Almeno così credeva, ignaro che il suo cellulare era spiato, hackerato da un investigatore privato per conto della consorte: è così che è stato scoperto e da quel momento nulla è più come prima. Icardi è arrivato perfino a mettere a repentaglio la sua carriera, a cominciare dal contratto con il Psg ("se non mi perdoni, non gioco più") pur di indurre Wanda a ritornare sui suoi passi. La commistione di interessi è tale che il rischio economico di una rottura lascerebbe segni su entrambi.

Nella lista per la terza giornata contro i tedeschi figura anche Maurito, divenuto necessario anche considerata l'indisponibilità per infortunio di Neymar, Paredes, Sergio Ramos e la squalifica di Angel Di Maria. "Ha un problema personale, non ha potuto allenarsi – ha ammesso Pochettino nell'immediata vigilia della sfida contro il Lipsia, senza poter fornire rassicurazioni -. È in lista e lo vedremo quando arriverà. Analizzeremo la situazione per capire se può stare nel gruppo o meno". Icardi è rientrato a Parigi, con lui c'erano anche Wanda Nara e le figlie (Francesca e Isabella). Ma la bufera è tutt'altro che passata. La foto della mano della donna senza fede al dito è emblematica dell'aria che tira e del gelo calato su Maurito.