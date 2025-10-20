Il Mjällby fa la storia vincendo il campionato svedese: è il club di un villaggio di 1.500 abitanti

La favola del Mjällby AIF, la più piccola realtà di sempre (solo 1.500 abitanti) a vincere il titolo nazionale svedese. Se si qualificherà per la Champions sarà anche la città più piccola di sempre nella massima coppa continentale. E se riuscirà a conquistare anche una sola vittoria, nelle ultime tre gare che restano, farà il record di punti in assoluto in campionato.

Incredibile ma vero: il Mjällby AIF ha vinto per la prima volta il massimo campionato svedese, con ben tre turni d'anticipo. Una cavalcata tanto intrepida quanto storica: il piccolissimo club posto sulla costa meridionale svedese ha la sede in un villaggio di soli 1.500 abitanti. Decisiva l'ennesima inaspettata vittoria esterna, con un perentorio 2-0 in trasferta contro l'IFK Göteborg. Mjällby è così diventata la città più piccola ad aver vinto un titolo calcistico in un importante Paese affiliato alla UEFA.

La cavalcata storica del Mjällby, campione di Svezia: lo stadio è 5 volte più grande del villaggio

Perché la stagione del campionato svedese volga al termine prima dell'inverno proibitivo per giocare a quelle latitudini, mancano ancora tre turni, ma tutto è già tranquillamente deciso. Grazie all'impresa storica del Mjällby AIF che ha concluso la sua marcia inarrestabile conquistando matematicamente il suo primo titolo nazionale. Con un vantaggio di 11 punti sull'Hammarby, 18 sul GAIS e ben 21 punti sul Malmö è irraggiungibile: una vera e propria favola per la piccolissima società, fondata nel 1939, che si è laureata nuovo campione svedese giocando le partite casalinghe ad Hällevik, un ex villaggio di pescatori sulla costa meridionale del paese, che vanta solo 1.500 abitanti. Lo stadio, con i suoi 7.000 posti a sedere, lo Strandvallen, che confina con un campeggio, può ospitare quasi cinque volte la popolazione di Mjällby.

La favola del Mjällby, dal fallimento sfiorato nel 2016 al titolo nazionale in massima divisione

La storia del Mjällby ha dell'incredibile: solo nel 2016 il club ha sfiorato la bancarotta in terza divisione, salvandosi all'ultima giornata. Di fronte alle difficoltà finanziarie il Mjällby AIF ha investito con prudenza, coltivando giovani giocatori e poi vendendoli per risollevare la situazione: ottenendo due promozioni consecutive nel 2018 e nel 2019 e raggiungendo la finale di Coppa di Svezia del 2023. Ora la favola dal profumo di impresa: se vinceranno almeno una delle ultime tre partite, supererebbe ogni record di punti nel campionato svedese, detenuto congiuntamente da Malmö (2010) e AIK (2018).

Leggi anche Capo Verde fa la storia e vola ai Mondiali 2026: vittoria e primo posto nel girone davanti al Camerun

La favola del Mjällby continua: se si qualificherà per la Champions sarà il club più piccolo di ogni tempo

Ora, con il titolo in tasca, si sta già sognando un altro primato unico: il piccolo club della costa meridionale svedese, con il titolo nazionale si è assicurato il biglietto per il primo turno preliminare della prossima Champions League. Se si dovesse successivamente qualificare per la fase a girone unico della Champions, Mjällby diventerà anche la città più piccola di sempre a competere nella competizione più prestigiosa d'Europa, spodestando la squadra rumena dell'Unirea Urziceni che al momento èal primo posto di questa particolare classifica con i suoi 13.380 abitanti.