Il misterioso video di Cristiano Ronaldo in sauna, è tutto buio: “Ma cosa stai facendo?” Un video di Cristiano Ronaldo nudo in sauna è stato diffuso nella serata di mercoledì. È al buio e il portoghese non parla, parte la domanda: “Ma cosa stai facendo?”.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo da qualche giorno ha fatto registrare un nuovo record e stavolta non parliamo della sua strepitosa carriera da calciatore, ma del suo impatto sull'immaginario collettivo mondiale. Il campione portoghese del Manchester United è infatti la prima persona a tagliare il traguardo dei 400 milioni di followers su Instagram: è un numero mostruoso, inimmaginabile. Alle sue spalle lontanissima c'è l'influencer Kylie Jenner, che ha poco più di 300 milioni di followers, appena un paio più di Leo Messi che è terzo.

Ronaldo è un'icona globale, ogni suo post può generare centinaia di migliaia di euro, ha dunque bisogno di alimentare il fuoco del suo fandom continuando a mietere vittorie, in un circolo che si nutre di se stesso. Questo spiega la sua fame atavica di successi sportivi, di squadra ma soprattutto personali, ed anche il suo malcelato nervosismo quando le cose non vanno nella direzione sperata. Ed in questa zoppicante stagione allo United succede parecchie volte, l'ultima delle quali in occasione del match di Premier League pareggiato contro il Burnley, che ha fatto perdere ai Red Devils il quarto posto in classifica a vantaggio del West Ham.

Nella circostanza Ronaldo è partito dalla panchina, si è fatto notare per un riscaldamento non esattamente ad alta intensità (camminava a bordo campo…) ed infine è entrato al posto di Cavani a metà secondo tempo, non incidendo sulla partita. Rimasto a bocca asciutta, il cinque volte Pallone d'Oro ha fatto segnare una striscia negativa che non si vedeva da 12 anni: cinque partite di fila senza andare a segno, all'epoca giocava nel Real Madrid. Al fischio finale dunque si è assistito alla classica scena del Ronaldo frustrato che lascia il campo senza salutare né avversari né pubblico, imprecando tra sé e sé e venendo beccato dai tifosi del Burnley.

Un dejavu, già visto e rivisto quest'anno dopo i flop dello United. Sempre attento alla sua immagine, dopo qualche ora CR7 ha postato una foto su Instagram in cui lo si vede salutare un bambino malato che allunga la mano verso di lui proprio a margine del match col Burnley. "I bambini sono e saranno sempre la cosa migliore che il mondo ha da offrire e dobbiamo proteggerli a tutti i costi. I tifosi sono e saranno sempre il meglio del calcio e dobbiamo rispettare tutto quello che affrontano e sopportano per i loro club", ha scritto a corredo il portoghese a corredo della foto, rispondendo a modo suo alle critiche di chi lo ha accusato di snobbare i tifosi quando le cose non vanno bene.

Veleni da cui Ronaldo sa come disintossicarsi: facendo una bella sauna nella principesca abitazione che divide con la sua Georgina e i quattro figli, cui presto si aggiungeranno i gemelli che gli darà la sua compagna. Una sauna che mercoledì sera il campione di Funchal ha voluto condividere a sorpresa con i suoi followers su Instagram, facendo una diretta di un paio di minuti complessivi. Un filmato alquanto strano, in cui al buio Ronaldo non dice assolutamente nulla, mentre nella chat sottostante scorrono commenti anche di gente nota, come la sorella Katia, Romeo Beckham, Felipe Melo ed il suo vecchio capitano al Manchester United Rio Ferdinand, che pone la domanda che in quel momento si fanno tutti: "Fratello, che stai facendo?". È relax per ricaricare le batterie, poi si riparte…