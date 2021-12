Il peggio di Cristiano Ronaldo in una serata, frustrato e nervoso: “È scappato di nuovo” Tre episodi spiegano bene qual è stata la portata negativa della prestazione di CR7 contro il Newcastle. Ma l’ultimo, quando è uscito dal campo, ha suscitato critiche durissime per quello che ha fatto.

Cristiano Ronaldo protagonista in negativo: tre episodi dimostrano il suo nervosismo

Lo sfotto' nel riscaldamento, con tanto di replica ai tifosi del Newcastle. Una prestazione grigia, caratterizzata anche da un brutto fallo di frustrazione (l'ennesimo, a testimonianza del nervosismo) che avrebbe meritato il "rosso". Qualcosa di peggio del calcio rifilato a Robertson nella sfida col Liverpool. Infine, l'uscita dal campo senza nemmeno rivolgere uno sguardo, un cenno di saluto ai tifosi del Manchester United che ne scandivano il nome. Le parole di Gary Neville, ex calciatore oggi opinionista tv, che ha duramente criticato quell'atteggiamento così irrispettoso da parte del campione sono arrivate sui titoli di coda, come una sonora bocciatura di un brutto match per l'ex Real.

La serataccia di Cristiano Ronaldo è raccontata in tre momenti salienti della partita di Premier League pareggiata dai Red Devils grazie a una rete di Edinson Cavani. Sul campo di una squadra penultima in classifica, né CR7 né le altre stelle di Old Trafford riescono ad accendersi e vedono la zona Champions (al netto dei recuperi a causa del Covid) allontanarsi ancora un po'.

Il battibecco tra CR7 e i tifosi del Newcastle nel riscaldamento

Il resto è nelle cronache di campo, a cominciare dalla reazione avuta dal cinque volte Pallone d'Oro verso i fan di casa. Durante il riscaldamento Ronaldo effettua qualche tiro assieme ai compagni di squadra. Ne sbaglia uno e viene beccato dai sostenitori dei Magpies. Ne calcia un altro e fa gol, si volta verso il settore e mette la mano all'orecchio come a dire "non vi sento, adesso non parlate più?".

Altra immagine poco edificante: l'intervento scomposto, pericoloso dell'ex Juventus che è in palese ritardo sulla palla rispetto all'avversario (Ryan Faser) ma invece di fermarsi allunga la gamba e lo colpisce con una mossa da wrestler. Ci è mancato poco perché lo centrasse con un calcio. Il direttore di gara lo grazia con un'ammonizione ma per quella scorrettezza ha rischiato il cartellino rosso.

Serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo anche per il brutto gesto verso i tifosi dello United

Non è finita. L'escalation in negativo di CR7 arriva al punto più basso quando esce dal campo. Lo fa a capo chino, con un'espressione corrucciata, imboccando direttamente il tunnel che conduce allo spogliatoio. Va via da solo mentre compagni di squadra vanno a ringraziare e ad applaudire i 3.000 tifosi che li hanno seguiti e incoraggiati in trasferta.

Il brutto fallo di frustrazione commesso da Ronaldo sull’avversario, Fraser, del Newcastle

Non è la prima volta che fa una cosa del genere: lo fece anche dopo il pareggio in casa con l'Everton e la sconfitta devastante contro il Watford che costò la panchina a Solskjaer. Neville ha per Ronaldo parole di fuoco. "Non mi interessa come hai giocato, devi andare oltre e applaudire i tuoi tifosi alla fine della partita. Sei il più grande calciatore al mondo e un atteggiamento del genere non è accettabile. Non puoi scappare come ha fatto anche in altre occasioni".