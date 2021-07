Il Milan sta vivendo un mercato piuttosto strano in questa fase iniziale della sessione di trasferimenti. Dopo aver perso a parametro zero sia Donnarumma che Calhanoglu, il club rossonero deve fare i conti con il mancato incasso di due cessioni che avrebbero potuto dare ampio respiro alle casse della società. Ecco perché il lavoro di Maldini e Massara in questo momento si sta incentrando soprattutto sulle cessioni per cercare di monetizzare qualcosa da investire, eventualmente, sul mercato. Jens Petter Hauge, proprio per questo motivo, è stato messo nella lista dei partenti. Pioli, anche su invito della società, ha dovuto per forza sottostare al nuovo piano del club per cercare di recuperare qualcosa dall'uscita di giocatori che in questo momento non sono parte centrale del progetto.

Dopo l’interesse dei giorni scorsi, l'Eintracht Francoforte è venuta incontro ai rossoneri presentando un’offerta di circa 7-8 milioni di euro più bonus per l’esterno offensivo norvegese classe 1999. Un assist al bacio per i rossoneri che però chiedono qualcosa come 15 milioni. Ma è chiaro che a 9 più l'inserimento di qualche bonus si possa chiudere. Al momento pare che l'offerta dell'Eintracht da 12 milioni (bonus compresi) sia stata rifiutata dai rossoneri che ne chiede 13 senza bonus. Si prosegue a trattare. Alla finestra resta anche il Wolfsburg.

Le cessioni del Milan e la situazione Pobega-Atalanta

Sui social Hauge è entrato subito in tendenza con i tifosi rossoneri divisi dalla scelta della società di ‘sacrificare' il giocatore per via dei due mancati rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu che rappresentano un errore per il popolo del diavolo. La strategia del Milan è più ampia e proprio per cercare di colmare il buco lasciato da Calhanoglu, dovrà per forza rinunciare a qualche giovane di talento come Hauge per cercare di investire poi sul mercato i ricavi della vendita.

Oltre ad Hauge infatti i rossoneri stanno anche trattando con l'Atalanta la cessione di Pobega. Il Milan valuta il giocatore che lo scorso anno ha ben figurato in prestito allo Spezia, circa 15 milioni di euro. Gasperini preme per averlo e con la giusta offerta (anche 12 milioni) il giocatore potrebbe partire subito. Con i soldi ricavati si andrebbe forte su un trequartista di qualità: Ilicic il nome più gettonato in questo momento. In uscita restano anche Leao, Conti, Caldara e Castillejo.