Il Milan torna a vincere, ma che fatica: 2-0 sul campo della Cremonese con Pavlovic e Leao a segno nel recupero

Il Milan di Massimiliano Allegri si rimette in moto e spezza la striscia senza vittorie, ma lo fa nel modo più scomodo: servono novanta minuti di occasioni mancate, un paio di brividi e un finale di partita che ribalta l’inerzia. Allo stadio Zini Cremonese-Milan finisce 0-2, con il gol di Strahinja Pavlovic al 90′ e il raddoppio di Rafa Leao al 94′.

Partita bloccata a lungo, soprattutto per demeriti rossoneri: il Milan crea, ma non chiude. Leao è quello che accende più spesso la manovra e allo stesso tempo l’uomo che spreca di più, in un match in cui la sensazione è che basti un dettaglio per farlo girare nel verso sbagliato. La Cremonese, anche grazie ad un Audero in grande spolvero, resta aggrappata allo 0-0 e, quando riesce a respirare, prova anche a far paura dalle parti di Mike Maignan. Poi però nel recupero cambia tutto: prima la zampata di Pavlovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Modric, quindi la firma finale di Leao al termine di una ripartenza in campo aperta condotta da Nkunku che mette in cassaforte i tre punti.

La vittoria pesa perché arriva alla vigilia del derby Milan-Inter (in programma domenica 8 marzo alle 20:45) e perché evita al Milan di farsi risucchiare nella bagarre per l’ultimo posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. I rossoneri restano secondi a quota 57, ma l’Inter davanti continua a correre: è a 67, quindi il distacco rimane -10 e la lotta scudetto resta ancora flebilmente aperta, appesa soprattutto allo scontro diretto del prossimo turno di campionato.

Dall’altra parte, la sconfitta non muove la situazione salvezza: la Cremonese di Davide Nicola resta ferma a quota 24 punti, in compagnia di Fiorentina e Lecce nella zona caldissima della classifica, con la pressione che continua a crescere giornata dopo giornata.