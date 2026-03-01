Cremonese-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri punta sulla coppia Leao-Pulisic

Il Milan è atteso da una prova che ha il sapore della sfida nella sfida, perché allo Zini i numeri recenti non sorridono ai rossoneri. Nelle ultime tre trasferte di Serie A contro la Cremonese, infatti, il Diavolo è rimasto a secco di reti, raccogliendo due pareggi e una sconfitta.

Per ritrovare un gol milanista in campionato su questo campo bisogna riavvolgere il nastro fino al 26 settembre 1993, quando Jean-Pierre Papin e Marco Simone decisero la sfida con un 2-0. Un dato che racconta quanto storicamente questa sia una trasferta complicata per il Milan, chiamato ora a cambiare rotta e a ritrovare incisività lontano da San Siro per alimentare le proprie ambizioni di classifica.