Cremonese-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri punta sulla coppia Leao-Pulisic

Leao si divora il gol del vantaggio
Clamoroso errore di Rafa Leao che servito in profondità da una grande giocata di Fofana si ritrova a tu per tu con Audero e va alla conclusione spedendo il pallone a lato.
Vardy ancora vicino al gol
Altra mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo ed è ancora Vardy a ritrovarsi il pallone tra i piedi per una conclusione: il tiro incrociato dell'inglese finisce a lato mettendo i brividi al Milan.
Grande chance per Bonazzoli: salva Bartesaghi
Cross di Pezzella per Bonazzoli che va in anticipo sul proprio marcatore e gira verso la porta difesa da Maignan, la deviazione provvidenziale di Bartesaghi che toglie il pallone dallo specchio della porta salva il Milan.
Azione personale di Saelemaekers
Alexis Saelemaekers prova a mettersi in proprio per scardinare la retroguardia avversaria. Il belga parte palla al piede arrivando fino al limite dell'area di rigore riuscendo ad andare alla conclusione con il pallone che però finisce sul fondo.
Intervento provvidenziale di Folino
Palla liftata di Rabiot per Leao appostato al centro dell'area di rigore, il portoghese viene anticipato da un provvidenziale intervento in scivolata di Folino che gli sposta il pallone quanto basta per non consentirgli di andare alla conclusione a pochi passi dalla porta difesa da Audero.
Vardy pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo
La prima vera occasione da gol del match è per la Cremonese: Jamie Vardy si ritrovail pallone tra i piedi dopo un batti e ribatti in area rossonera sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'inglese va al tiro che, deviato da un difensore, non centra lo specchio della porta.
Cremonese-Milan in diretta, inizia la partita
Fischio d'inizio allo stadio Zini: via!
Come arriva il Milan alla partita con la Cremonese
Il Milan è atteso da una prova che ha il sapore della sfida nella sfida, perché allo Zini i numeri recenti non sorridono ai rossoneri. Nelle ultime tre trasferte di Serie A contro la Cremonese, infatti, il Diavolo è rimasto a secco di reti, raccogliendo due pareggi e una sconfitta.
Per ritrovare un gol milanista in campionato su questo campo bisogna riavvolgere il nastro fino al 26 settembre 1993, quando Jean-Pierre Papin e Marco Simone decisero la sfida con un 2-0. Un dato che racconta quanto storicamente questa sia una trasferta complicata per il Milan, chiamato ora a cambiare rotta e a ritrovare incisività lontano da San Siro per alimentare le proprie ambizioni di classifica.
Come arriva la Cremonese alla partita di oggi
La Cremonese si presenta alla sfida con un precedente che può alimentare fiducia: dopo il 2-1 conquistato il 23 agosto all’andata, i grigiorossi hanno l’occasione di battere il Milan per due volte di fila in Serie A, un traguardo mai raggiunto nella loro storia. Più in generale, nelle ultime tre gare di campionato contro i rossoneri i lombardi non hanno mai perso, raccogliendo una vittoria e due pareggi.
Il quadro stagionale, però, resta complicato. La squadra ha infatti toccato quota 12 partite senza successi in campionato (4 pareggi e 8 sconfitte), eguagliando una delle serie negative più lunghe nel massimo torneo. In questo periodo, inoltre, l’attacco ha faticato parecchio: in dieci occasioni la Cremonese non è riuscita a trovare la via del gol, segnale evidente delle difficoltà offensive che stanno pesando sul rendimento complessivo.
Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Nicola e Allegri per Cremonese-Milan.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.
Dove vedere Cremonese-Milan di Serie A in TV e streaming
La partita tra Cremonese e Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN, non fa dunque parte del pacchetto di partite (tre a giornata) trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport. Sarà quindi possibile assistere alla partita tra gli uomini di Nicola e quelli di Allegri sull'app DAZN su smart TV, smartphone, tablet e console, oppure direttamente dal proprio PC sul sito ufficiale di DAZN. Per abbonati a Sky e DAZN sarà possibile assistere alla sfida su DAZN1 (canale 214 di Sky).