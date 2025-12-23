Il Milan su Hugo Souza, il gigante brasiliano scartato dall’Europa: piace tanto per il dopo Maignan

Di fronte ai continui tentennamenti per il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza a giugno, il Milan sta valutando di blindare la propria porta pensando a Hugo Souza, nastro emergente del calcio brasiliano. E che Ancelotti ha fatto debuttare in vista dei prossimi Mondiali.

Quasi due metri d'altezza, 26 anni e una carriera che è diventata straripante negli ultimi 12 mesi. Hugo Souza è il nome nuovo per chi vuole la propria porta blindata, come non a caso sta facendo il Brasile di Carlo Ancelotti che recentemente lo ha chiamato in prima squadra in ottica Mondiali, o come ha potuto constatare il Corinthians che ha puntato forte su di lui, dopo una fugace apparizione fallimentare nel calcio europeo. E come vorrebbe fare il Milan, nel momento in cui con Mike Maignan, in scadenza a giugno, non si raggiungesse alcun accordo di prolungamento.

Hugo Souza, il gigante che anche Ancelotti ha voluto nel Brasile

L'esordio in prima squadra verdeoro è arrivato solamente in una amichevole, persa, contro il Giappone ma dallo scorso 14 ottobre il nome di Hugo Souza è segnato col cerchietto rosso da Carlo Ancelotti e i suoi collaboratori in vista di completare la rosa per i Mondiali estivi. Dopotutto, l'ascesa del portiere non è passata inosservata, grazie a numeri e statistiche che ne stanno facendo uno dei più bravi, a tal punto da poter anche scardinare le sicurezze di Alisson Becker, sulla carta titolare inamovibile ma dietro i cui guanti scalpitano proprio Souza, insieme a Bento e a Ederson.

L’esordio di Hugo Souza con il Brasile di Ancelotti nell’amichevole di ottobre contro il Giappone

L'esplosione di Hugo Souza: 2025 da record per il portiere del Corinthians

Il 2025 è stato un anno dorato per il portiere brasiliano: giunto in prestito nella seconda parte del 2024 al Corinthians, poi diventato definitivo a gennaio 2025, Hugo Souza si è affermato come titolare indiscusso, con prestazioni solide che lo hanno portato anche al debutto in Seleção. In 70 presenze è riuscito a difendere la propria porta lasciandola inviolata nel 30% delle partite, parando ben 8 rigori e scalzando dal primo posto nella speciale classifica del club brasiliano, Nelson Dida, ex milanista. Col Corinthians ha vinto il Campeão Paulista 2025 e la Copa do Brasil 2025 venendo eletto uno dei migliori portieri di tutto il Brasileirão 2025.

Hugo Souza, il Milan ci pensa per il dopo Maignan: servono 15 milioni

Il tutto dopo aver fatto una fugace, quanto fallimentare, toccata in Europa con la maglia del GD Chaves, club del campionato portoghese. Avventura durata meno di un anno ma che potrebbe diventare una prima prova se l'interesse del Milan diventasse concreto viste le incertezze che perdurano sul futuro di Maignan. Hugo Souza rappresenterebbe il profilo giusto, dalla valutazione corretta, oggi quotato tra i 10 e i 15 milioni di euro e potrebbe diventare un nuovo colpo di mercato per Max Allegri che ha già sistemato l'attacco con l'ingaggio oramai definito di Fullkrug.

Milan e Mike Maignan, la situazione: dopo il rilancio al ribasso, tutto ancora in standby

La priorità del Milan resta il rinnovo di Mike Maignan per il contratto che è in scadenza a giugno 2025 e che, al momento, tentenna a trovare una soluzione per poter proseguire. Pagando a caro prezzo una scelta iniziale da parte del club di prendere tempo di fronte a prestazioni non esaltanti del francese nell'ultima parte dello scorso campionato e offrendo un prolungamento al ribasso (da 5,5 milioni a 4), rispedito al mittente. La ritrovata qualità sotto la gestione Allegri e le sicurezze dirigenziali con l'avvento di Tare avrebbero riaperto il dialogo che, tuttavia, appare nuovamente tornato in standby.