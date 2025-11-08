Serie A
Il Milan si fa rimontare dal Parma: non bastano Saelemaekers e Leao, finisce 2-2

Il Milan pareggia 2-2 anche con il Parma. Nel primo tempo segnano Saelemaekers, Leao e Bernabé, autore di un gol magnifico. Pareggia Delprato nella ripresa.
A cura di Alessio Morra
Il Milan allunga la sua serie positiva, ma da Parma va via con un 2-2, risultato negativo se si pensa che dopo 24 minuti i rossoneri erano avanti già di due gol. A Saelemaekers e Leao hanno risposto Bernabé, autore di un gol meraviglioso, e Delprato. Allegri per una notte aggancia il Napoli e allunga, di un punto, sull'Inter.

Gol di Saelemaekers e Leao

Una partita dai due volti quella del Tardini tra Parma e Milan. I rossoneri per quasi un tempo dominano in un lungo e in largo, ma poi è la squadra di casa a essere dominante. Il Milan trova il gol al 12′ al primo vero affondo con Saelemaekers, uno dei migliori in campo. Il belga calcia dal limite dell'area e sorprende Suzuki. Il belga propizia il raddoppio. È lui infatti a procurarsi un calcio di rigore, per un fallo netto di Ndiaye. Il VAR conferma e soprattutto Leao insacca. Il portoghese calcia il pallone nell'angolino, al 24′ è 2-0 e la partita sembra già ben indirizzata.

Prodezza totale di Bernabé, la partita si riapre

Ma non è così. Perché il Milan ha la colpa di non infliggere il colpo del ko al Parma, che pure ha sempre provato a far gioco puntando tanto su un Cutrone abilissimo anche nel rifinire. Per riaprire la partita però serviva una magia che arriva esattamente al 45′ quando Bernabé con un tiro a giro da paura non lascia scampo a Maignan, pallone nel sette.

Delprato realizza il gol del pareggio

Nel secondo tempo per quasi mezz'ora c'è un dominio totale del Parma che mette tanta pressione alla difesa del Milan. Pellegrino non riesce a essere decisivo, mentre Cutrone continua a fare taglia e cuci tra centrocampo e attacco. Il gol del pareggio, meritato, lo realizza Delprato, simbolo del Parma, che si infila e sfrutta un buco nella difesa milanista, 2-2.

Continua a spingere il Parma che in un paio di occasioni deve ringraziare Maignan. Pulisic, tornato in campo, al 73′ si divora il gol del nuovo vantaggio, stessa cosa fa Saelemaekers. Al 90′ è Modric a provarci, Suzuki rischia la figuraccia ma si salva.Dopo cinque minuti e mezzo di recupero la partita tra Parma e Milan finisce in parità.

