Il Milan ha scelto Tare come nuovo direttore sportivo: tutti i dettagli della trattativa Tare è in pole per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan per la prossima stagione: con lui i rossoneri sperano di ricostruire la squadra e puntare alla Champions. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Sarà Igli Tare il nuovo direttore sportivo del Milan per la prossima stagione: l'ex dirigente della Lazio è in pole position per il ruolo aperto ormai da diversi mesi e che sembrava riservato a Fabio Paratici. Il dietrofront dell'italiano ha costretto i rossoneri a puntare su un nome nuovo e la scelta sembra essere ormai definitiva. L'accordo è molto vicino e si potrebbe chiudere nelle prossime settimane, sfruttando tutta la pre-season per disegnare la squadra del futuro con nuove gerarchie e l'obiettivo di ricostruire il club fin dalle fondamenta.

Secondo la Gazzetta dello Sport Tare avrebbe dato luce verde per avviare le trattative e ritornare in gioco dopo la lunghissima esperienza vissuta con i biancocelesti. Resterebbe dunque in Italia, fortemente voluto dall'AD Giorgio Furlani anche da Ibrahimovic e Cardinale che avrebbe già incontrato lo scorso febbraio per sondare il terreno, facendo un'ottima impressione a tutta la società.

Il Milan ha scelto Tare come nuovo DS

Oltre il nodo legato all'allenatore, quello del direttore sportivo è un tema di cui si parla da ormai diversi mesi in casa Milan. Sembrava fatta con Paratici, ma alcune questioni relative alla sua squalifica (che terminerà solo a luglio) hanno fatto saltare un affare che sembrava ormai chiuso. L'alternativa è sempre stata Tare, forte dell'esperienza di 15 anni nel calcio italiano assieme a Lotito al quale ha portato grandi talenti per puntare sempre alla qualificazione in Champions League.

Manca davvero poco prima di avere l'accordo totale, soprattutto perché i rossoneri non hanno tempo da perdere nella loro missione che è quella di ricostruire la squadra. Si disegneranno nuove gerarchie dopo l'arrivo del direttore sportivo che sarà supportato da Geoffrey Moncada, responsabile dello scouting, e da Zlatan Ibrahimovic che continuerà a essere il nesso fra tutto il gruppo e la proprietà. La sua missione principale sarà quella di scegliere il prossimo allenatore, nodo principale da sciogliere entro l'estate.