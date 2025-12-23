Il messaggio di Hojlund dopo la vittoria della Supercoppa col Napoli: è semplicemente spietato

"Che aspetto ha una grande decisione!". È la frase che Rasmus Hojlund scrive a corredo della foto scattata dopo la vittoria della Supercoppa italiana. Sorride compiaciuto, ha la medaglia al collo e il trofeo tra le mani. È felice. Quando si vince, è sempre così. Ma dietro quella frase semplice c'è dell'altro che va ben oltre la soddisfazione sportiva: la certezza che scegliere di indossare la maglia del Napoli è stata l'opzione migliore per la sua carriera e, viceversa, lasciare il Manchester United gli ha portato solo benefici. Ecco perché quell'espressione è semplicemente spietata, spazza via un passato recente angosciante e ingombrante che ha rischiato di inghiottirlo a 22 anni trascinandolo in un limbo di perché senza risposta: perché mi hanno voluto se non gioco? perché non mi danno fiducia? perché adesso comprano altri? perché a Old Trafford, un tempio del calcio, mi sento come un profano? e, soprattutto, perché mi stanno scaricando se per prendermi dall'Atalanta mi hanno pagato 80 milioni? In azzurro, invece, non ha avuto bisogno di farsi domande ma solo fare il suo mestiere mettendosi al servizio di un tecnico che martella, ma lo fa perché crede in te.

Conte: "A Manchester non giocava, avete visto oggi?"

Hojlund non ha segnato in finale contro il Bologna ma, come visto già contro il Milan (quando mise il cappello sul match siglando il raddoppio), s'è reso protagonista di una grande prestazione in attacco assieme a Neres. Là davanti ha imparato a stare comodo anche dentro i panni di Lukaku: era materia grezza, Conte l'ha plasmata a sua immagine e somiglianza trasformando il colosso danese alto quasi 2 metri (191 cm per la precisione) in un centravanti di lotta e di governo, che apre spazi e serve assist, fa a spallate, affonda il colpo e ripiega. Sette gol (e 3 assist) in 19 presenze è il bpottino accumulato finora. E adesso che torna Big Rom come lo togli da lì?

Le parole del tecnico salentino sono emblematiche, la riflessione che ha scandito nelle interviste del post-partita spiegano bene qual è il lavoro fatto finora. "Hojlund e McTominay non giocavano nel Manchester United – ha ammesso Conte tra i commenti a margine della serata di festa a Riyad -, quindi ci deve essere una ragione, visto il lavoro svolto da me e dal mio staff. Credo che il nostro compito sia quello di ampliare le conoscenze di un giocatore e renderlo più forte. Investo molto in questo, e credo che ogni giocatore con cui ho lavorato sia sempre migliorato tecnicamente, tatticamente e mentalmente".

Le cifre del trasferimento a Napoli, preso dopo l'infortunio di Lukaku

L'attaccante si è trasferito al Napoli nella scorsa estate, un'operazione che il club ha condotto con grande tempismo e determinazione per turare la falla che s'era aperta a causa dell'infortunio di Lukaku. Costo della trattativa, 50 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto che scatta a determinate condizioni (tra cui la qualificazione in Champions League). Al calciatore, invece, sono andati cinque anni di contratto (più uno, con tanto di clausola rescissoria da 90 milioni valida a partire dal 2027) e un ingaggio da 5 milioni a stagione. E sì, per come stanno andando le cose quella frase "che aspetto ha una grande decisione!" racconta bene qual è lo stato d'animo del calciatore e quanto sia sfumato d'azzurro il suo futuro.

La frase del post di Hojlund che chiude col passato a Old Trafford

Hojlund non è mai riuscito a dare il massimo né con Erik ten Hag né con Ruben Amorim. Nella scorsa stagione ha segnato solo 4 gol per lo United, scivolando in basso nella gerarchia degli attaccanti a causa della rivoluzione messa in atto in quel settore della rosa. Gli arrivi di Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko hanno ristretto poco alla volta gli spazi e quando il danese ha annusato che aria tirava per sé ha preferito fare i bagagli e andare altrove. In Italia lo voleva anche il Milan ma ha optato per il Napoli, laddove c'è anche Scott McTominay, altro esodato dei Red Devils che partenope ha incantato. E se volete sapere "Che aspetto ha una grande decisione!" guardate la sua faccia oggi.