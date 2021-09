Il mercato esagerato del Parma in Serie B: 14 nuovi acquisti, livello top A Enzo Maresca, il tecnico scelto per ripartire, il Parma ha consegnato una rosa di calciatori per puntare alla promozione in Serie A. Il giusto mix tra esuberanza giovanile, talento in prospettiva ed esperienza: sono 14 i colpi importanti messi a segno in questa sessione di mercato: da Buffon a Tutino, ecco tutti i pezzi del mosaico.

Le perle sono Gigi Buffon, il ‘mudo' Franco Vazquez giunto da Siviglia e Danilo prelevato a costo zero dal Bologna. I calciatori sui quali il Parma ha puntato per garantire alla squadra qualità, nervi saldi per affrontare un campionato lungo e difficile come quello di B. E per tornare in A ha rivoltato come un calzino la rosa: 14 i calciatori trattati e acquistati dagli emiliani nella sessione estiva di mercato a differenza di quanto accaduto un anno fa e e del movimentato finale di operazioni con 7 acquisti in altrettanti giorni. Prosegue così l'opera di rilancio completando il mosaico pezzo dopo pezzo, il giusto mix tra esuberanza giovanile, talento in prospettiva ed esperienza.

È stato il passaggio ulteriore della nuova proprietà americana di Kyle Krause che, dopo il naufragio della scorsa stagione con la retrocessione, ha ristrutturato il club affidandone la ricostruzione a Javier Ribalta. Enzo Maresca è il tecnico scelto per ripartire: l'ex calciatore s'è formato tra Ascoli (vice allenatore), Siviglia (vice e assistente tecnico), Manchester City Under 23 (allenatore). Gli è stata consegnata una scelta di calciatori abbastanza nutrita per puntare alla promozione. Ne fanno parte anche Gennaro Schiattarella (centrocampista di lotta e di governo) proveniente dal Benevento, Gennaro Tutino fortemente voluto dai gialloblù per il reparto offensivo conducendo la trattativa sul filo dell'intesa con il Napoli e il mediano Stanko Juric sbarcato in Italia dall'Hajduk Spalato.

A completare il gruppo c'è una pattuglia di belle speranze che annovera Adrian Benedyczak (20 anni, attaccante polacco), Woyo Coulibaly (22 anni, terzino del Le Havre), Adrián Bernabé (21 anni, centrale cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e poi trasferitosi nell'Academy del City), Daniele Iacoponi (19 anni, ala sinistra ex Arezzo), Elias Cobbaut (23 anni, difensore centrale in prestito dall'Anderlecht), Félix Correia (20 anni, ala sinistra giunta dalla Juve Under 23) ed Enrico Del Prato (21 anni, terzino dell'Atalanta), Yoan Bonny (17 anni, attaccante prelevato dallo Châteauroux).