Inoperoso sul mercato per settimane il Parma ora è scatenato e nell’ultima settimana di calciomercato piazza la bellezza di sette colpi. Il direttore sportivo Carli, che ha sostituito in estate Faggiano, è attivissimo e ha puntato su giocatori che, con qualche eccezione, sono poco conosciuti ma che sicuramente rinforzeranno la squadra di Liverani, che ha vinto la prima partita di questo campionato domenica scorsa, 1-0 al Verona.

Il Parma non si è mosso sul mercato fino all’arrivo del nuovo proprietario l’americano Kyle Krause, che si è presentato il giorno dell’esordio in campionato. Sette colpi di mercato, quattro già ufficiali, tre in canna che verranno annunciati obbligatoriamente oggi nell’ultimo giorno di mercato.

I 7 colpi di mercato del Parma

Il primo a essere stato preso è Lautaro Valenti, difensore di ventuno anni – è nato nel gennaio del 1999 acquistato dal Lanus, club argentino. Era il 26 settembre quando Carli lo ha ufficializzato, contro il Verona era già in panchina e nelle prossime due settimane avrà modo di conoscere meglio Liverani e i suoi compagni di squadra. Poi è arrivato in prestito dal Deportivo Godoy Juan Francisco Brunetta, trequartista argentino, che ha fatto a tempo a vedere vincere i compagni di squadra, il 3 ottobre è stato tesserato.

Il giorno seguente è stato annunciato Simon Sohm, centrale svizzero nato a Zurigo nel 2001. Un rinforzo in difesa importante per il Parma, che ha prelevato un giocatore che piaceva a molte squadre e gli ha fatto firmare un contratto di cinque anni. Valentin Mihalia è arrivato quasi in extremis, nell’ultimo giorno di mercato. Altro giovane di belle speranze, è un’ala sinistra.. Il romeno ha firmato un contratto quinquennale.

I tre colpi finali li ha anticipati con un giochino il presidente del Parma Kruse che in un tweet ha messo tre bandierine quella del Venezuela, dell’Italia e della Francia. L’italiano è Hans Nicolussi Caviglia, calciatore di proprietà della Juventus che lo scorso anno ha giocato in Serie B con il Perugia classe 2000, il francese è invece Wylan Cyprien. Ha venticinque anni e nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia del Nizza. Mentre il sudamericano è Yordan Osorio è il più esperto degli acquisti del Parma, è del 1994 e ha vinto trofei con il Porto e lo Zenit.