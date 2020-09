Tutte le squadre di Serie A si sono rinforzate e proseguiranno a farlo fino al 5 ottobre, giorno in cui si chiuderà ufficialmente il calciomercato, in questa versione estiva che si allunga fino all'autunno. Tutti si sono rinforzati tranne il Parma, che in attesa della nuova proprietà, è arrivata la famiglia Krause, non ha effettuato nemmeno un acquisto, e non si può dire nemmeno che la rosa è rimasta immutata, perché qualcuno d'importante è andato via: Kulusevski è diventato un giocatore della Juventus. Chiaro che con il passaggio di mano societario ora i gialloblu inizieranno a rinforzarsi, ma intanto inizieranno il campionato con una squadra simile a quella della passata stagione.

Tante trattative ma nessun acquisto per il Parma

In queste settimane sono stati abbinati nomi di tanti giocatori al Parma, che per un motivo o per un altro non è riuscito a chiudere trattative in entrata. Si era parlato di Barak, di Murru, di De Silvestri, che si sono tutti accasati, ma anche del giovane Sebastiano Esposito, al momento ancora dell'Inter. Ma proprio dai nerazzurri potrebbe arrivare il primo colpo. Perché nell'ambito del passaggio di Darmian il gialloblu potrebbe vestirlo Candreva. Va detto, comunque, che al di là del cambio societario, il Parma ha dovuto riscattare obbligatoriamente sei giocatori: Grassi, Hernani, Inglese, Karamoh, Pezzella e Sepe.

I possibili acquisti del Parma

Nelle prossime due settimane con il campionato già iniziato i gialloblu cercheranno di acquistare giocatori per ogni reparto. In questo momento l'obiettivo principale è rappresentato dal giovane calciatore dell'Empoli Ricci, valutato 15 milioni di euro e che piace anche alla Fiorentina. La trattativa sembra a buon punto anche in virtù degli ottimi rapporti di Carli con il club del presidente Corsi. Difficile arrivare invece a Colley, baby dell'Atalanta. Restano degli obiettivi il difensore Perez dell'Atletico Madrid e Saponara, in uscita dalla Fiorentina che Liverani ha già avuto la scorsa stagione a Lecce.