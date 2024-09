video suggerito

L’allenamento sfiancante di Lukaku dopo Napoli-Parma: è rimasto in campo al Maradona fino a mezzanotte Romelu Lukaku in campo fino a mezzanotte dopo la vittoria del Napoli sul Parma. L’attaccante belga è rimasto al Maradona ad allenarsi subito dopo la fine della partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Romelu Lukaku si è presentato ai tifosi del Napoli come meglio non poteva immaginare. L'attaccante belga è entrato in campo nella fase cruciale della sfida contro il Parma partecipando in maniera attiva alla rimonta che ha portato la squadra di Conte alla vittoria per 2-1 rimontando l'iniziale svantaggio. Big Rom ha realizzato il gol del momentaneo pareggio e si è poi fatto largo in attacco in diverse occasioni nell'assalto finale culminato poi con la rete di testa messa a segno da Anguissa che ha fatto esplodere tutto il Maradona.

A fine partita tanti sorrisi da parte del giocatore con i suoi nuovi compagni di squadra e il saluto ai tifosi partenopei che lo hanno chiaramente osannato. Per Lukaku però la partita contro il Parma, seppur contrassegnata da ben 11 minuti di recupero, non è mai finita. Il belga infatti si è dovuto intrattenere in campo per un allenamento supplementare specifico per coloro i quali non hanno ancora raggiunto la piena forma fisica e per gli altri calciatori azzurri che sono rimasti in panchina proprio durante la sfida contro gli emiliani: il belga è rimasto in campo fino a mezzanotte.

L'esultanza di Lukaku dopo il gol del momentaneo pareggio contro il Parma.

Lukaku in campo con gli altri compagni di squadra che non avevano giocato

Il Maradona di fatto aperto solo per consentire al giocatore di intensificare il lavoro fisico. Come riporta Il Mattino quest'oggi la seduta d'allenamento per Lukaku è stata abbastanza complessa. Il giocatore ha lavorato intensamente subito dopo il triplice fischio. Già in diretta su DAZN alle spalle degli inviati in campo si vedeva il belga correre su giù per il terreno di gioco del Maradona sottoponendosi a dure ripetute insieme ad altri compagni.

Un qualcosa che però Lukaku ha dimostrato di voler fare volentieri visto che vuole subito rimettersi in forma e dimostrare a tutti il suo valore. Il giorno successivo alla sfida contro i ducali infatti il belga si è poi diretto a Castel Volturno per un ulteriore allenamento nonostante i giorni di riposo concessi da Conte. Lukaku ha rinunciato anche alla nazionale proprio per concentrarsi sugli allenamenti e la condizione fisica mostrando al club partenopeo tutta la sua professionalità.