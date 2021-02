Si è parlato molto di una Juventus attenta sul mercato ad una punta per completare il reparto d'attacco ma nella sessione di gennaio non arriverà nessuno alla corte di Andrea Pirlo. La squadra bianconera non ha preso calciatori offensivi per rimpolpare il reparto d'attacco e questo lascia intendere una sola cosa, ovvero che sarà Dejan Kulusevski la vera alternativa per l'attacco della Vecchia Signora. Il jolly offensivo svedese è stato impiegato in diverse zone del campo nella prima parte di anno ma nelle ultime apparizioni, complici anche le assenze di Dybala e Morata, è stato spesso il partner di Cristiano Ronaldo nel tandem offensivo.

L'ex giocatore del Parma ha ricoperto diversi ruoli sul fronte d'attacco bianconero nei suoi primi mesi a Torino ma, dopo essere stato impiegato come mezza punta, trequartista o laterale nello scacchiere di Pirlo, lo svedese è parso più all'interno del gioco e più incisivo quando ha ricoperto il ruolo di attaccante. Sono 24 le presenze stagionali (1.305′) di Kulusevski, con 5 reti e 4 assist, e questo bottino in zona gol è aumentato proprio nell'ultimo periodo.

Con l'utilizzo in pianta stabile di McKennie, Arthur, Bentancur e Chiesa a centrocampo, Kulusevski è chiuso sulle corsie esterne e la casella ideale in questo nuovo scacchiere è certamente quella di attaccante. Quando la rosa sarà di nuovo al completo non sarà facile per Dejan trovare tanto spazio ma lo svedese ha qualità che altri calciatori non hanno e Pirlo questo lo sa molto bene.

Sull'ipotesi di continuare a utilizzare Kulusevski come seconda punta si era espresso anche il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Sampdoria: "È un mercato dato da opportunità tecniche ed economiche. Non abbiamo necessità, siamo stati alla finestra per vedere se poteva succedere qualcosa. Abbiamo visto che Kulusevski può giocare da seconda punta, l'infortunio di Dybala è meno grave del previsto e rientrerà in 7-10 giorni".