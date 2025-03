video suggerito

Il medico del Barcellona trovato morto nella sua stanza d’albergo: lo stavano aspettando sul pullman Sono emerse le circostanze del ritrovamento del medico sociale del Barcellona privo di vita: la squadra lo stava aspettando sul pullman per recarsi allo stadio per giocare la partita con l’Osasuna, ma il dottor Carles Minarro Garcia non c’era. A quel punto un membro dello staff è andato a vedere cosa fosse successo e lo ha trovato morto nella sua stanza d’albergo, stroncato da un infarto. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto l'universo del Barcellona è ancora sotto shock, incredulo, per la morte improvvisa del 53enne medico sociale Carles Minarro Garcia, avvenuta nella giornata di sabato, a poche ore dal calcio d'inizio del match di Liga tra il club blaugrana e l'Osasuna. La notizia della sua tragica fine è stata data alla squadra quando già si trovava negli spogliatoi dello stadio olimpico di Montjuic (il Camp Nou è in ricostruzione) ed era pronta a scendere in campo, con le formazioni ufficiali già annunciate. Impossibile giocare, lo ha capito anche l'Osasuna, così come tutti gli spettatori che ormai riempivano l'impianto: dopo l'annuncio del presidente Laporta e l'avviso dato dagli altoparlanti, il pubblico è defluito in silenzio, ben conscio che ci sono cose più importanti di un pallone che rotola, e la partita è stata rinviata.

Le circostanze della morte del medico del Barcellona: trovato privo di vita in albergo

Drammatiche le circostanze del ritrovamento del dottor Minarro privo di vita: mentre si accingevano a raggiungere lo stadio, alcuni giocatori hanno notato che il medico del Barcellona non era presente sul pullman della squadra. A quel punto un membro dello staff si è recato nella sua stanza d'albergo, il Torre Melina Gran Meliá, per vedere cosa stesse succedendo. Lì è avvenuta la terribile scoperta: Minarro è stato trovato cadavere, stroncato da un infarto.

Il dottor Minarro assieme a Dani Olmo

La decisione del club è stata in quel momento di non dire nulla alla squadra, facendola partire per il Montjuic senza che sapesse della tragedia. I blaugrana sono arrivati ​​allo stadio in modo del tutto normale e solo quando erano già nello spogliatoio è sceso il presidente Joan Laporta per informarli dell'accaduto. Sia lo staff che i calciatori sono comprensibilmente rimasti sotto shock, mentre entrambe le squadre raggiungevano velocemente un accordo per non giocare la partita, annunciandolo attraverso gli altoparlanti. Il match è stato dunque rinviato a data da destinarsi.

I messaggi toccanti dei calciatori blaugrana in memoria del medico

Col passare dei minuti, i social si sono riempiti dei tributi pieni di affetto e commozione a Carles Minarro Garcia: "RIP Docki, sempre nei nostri cuori, ci mancherai tantissimo", ha scritto Gavi. Non meno toccante il messaggio del capitano del Barcellona ter Stegen: "Sono senza parole… Mando tutta la mia forza e il mio sostegno alla tua famiglia e ai tuoi amici. Riposa in pace. Ci mancherai moltissimo e ti porteremo sempre nei nostri cuori, Carles".

Il post su Instagram di ter Stegen

Uno dei messaggi più commoventi è stato quello di Dani Olmo, tra i più legati al medico sociale blaugrana: "Difficile credere e accettare tutto quello che è successo… Carles, grazie mille per tutto quello con cui mi hai aiutato, non solo quest'anno, ma durante tutta la mia carriera. Ci mancherai molto e sarai sempre ricordato nei nostri cuori e nei cuori della mia famiglia".

Il messaggio di Dani Olmo, era tra i più legati al medico sociale

Poi via via tutti gli altri giocatori si sono aggiunti nel ricordo di Garcia. Una perdita devastante, che fa passare in secondo piano la battaglia con Real e Atletico per la Liga.