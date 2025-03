video suggerito

Barcellona-Osasuna non si gioca, shock prima del fischio d'inizio: un grave lutto ha colpito i blaugrana La notizia è stata comunicata nell'immediata vigilia della partita di campionato: i calciatori erano in campo a riscaldarsi, sono stati richiamati in tutta fretta. Poi la tremenda notizia e l'annuncio dagli altoparlanti: è morto un medico dello staff.

Un grave lutto ha colpito il Barcellona nell'immediata vigilia della partita di campionato contro l'Osasuna. Quando il presidente, Joan Laporta, è sceso nello spogliatoio ha raggelato tutto l'ambiente blaugrana nel comunicare la notizia più triste e dolorosa, di quelle che non si vorrebbero mai dare e che ha provocato il rinvio del match per cause di forza maggiore.

Calciatori in campo per il riscaldamento, tornano negli spogliatoi

Secondo le informazioni date in diretta dagli inviati di Dazn, il provvedimento è stato preso per la morte di un membro dello staff medico dei catalani: il dottore Carles Miñarro Garcia. Un episodio di cui i giocatori non erano a conoscenza quando sono arrivati allo stadio. Credevano di affrontare la normale routine di un incontro, si sono trovati di fronte alle parole addolorate del massimo dirigente che li ha informati dell'accaduto. In campo c'erano i portieri e i giocatori del club di Pamplona e dei catalani: sono stati visti lasciare il terreno di gioco improvvisamente e quell'atteggiamento ha generato grande curiosità.

Il comunicato ufficiale dei club: cordoglio e dolore

Cosa è successo? Lo si è saputo poco dopo, quando l'emittente iberica ha spiegato perché la gara del 27° turno della Liga non sarebbe stata disputata. Alle 20:40, dopo che c'era stata addirittura la diffusione delle formazioni che sarebbero state schierate, il Barcellona ha annunciato ufficialmente, attraverso gli altoparlanti dell'impianto e in un comunicato, che la partita non si sarebbe più giocata.

Il FC Barcelona è profondamente addolorato – si legge nella nota ufficiale – di dover annunciare la triste notizia della scomparsa del medico della prima squadra, Carles Miñarro Garcia, avvenuta questo pomeriggio. Per questo motivo la partita tra FC Barcelona e CA Osasuna è rinviata a nuova data. Il Consiglio di Amministrazione e tutti i lavoratori del FC Barcelona desiderano esprimere le loro più sincere condoglianze ai familiari e agli amici, unendosi a loro nei loro sentimenti in questo momento difficile.

Contestualmente è arrivata anche la nota da parte dell'Osasuna che ha espresso cordoglio e s'è unito al dolore della comunità blaugrana.

Il Club Atlético Osasuna desidera esprimere le sue più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Carles Miñarro Garcia e desidera inviare un caloroso abbraccio a tutto lo staff del FC Barcelona, ​​nonché a tutti i suoi tifosi, in questo momento difficile. Riposa in pace.