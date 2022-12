Il Manchester del dopo Ronaldo vola grazie a Eriksen e Rashford. Clamoroso k.o. di De Zerbi In Carabao Cup, nella prima uscita ufficiale post Cristiano Ronaldo lo United ha stupito con i gol di Eriksen e Rashford, conquistando i quarti contro il Burnley. Tonfo del Brighton di De Zerbi, eliminato dal Charlton, club di League One.

A cura di Alessio Pediglieri

Tempo di ottavi di finale in Carabao Cup e Manchester United che non delude le attese, con un successo senza macchia sul Burnley che è valso l'approdo ai quarti di finale. Grazie ai gol di Christian Eriksen nel primo tempo e di Marcus Rashford nella ripresa. La squadra di Ten Hag ha dato spettacolo alla prima ufficiale del dopo Cristiano Ronaldo mentre si consumava la disfatta del Brighton di De Zerbi sconfitto ai rigori dal Charlton.

Ottima la prima, con i Diavoli Rossi di Manchester che fanno immediatamente dimenticare le polemiche pre Mondiali che avevano caratterizzato l'allontanamento da Cristiano Ronaldo e il conseguente consensuale divorzio. Così, nella gara di mercoledì sera, valida per gli ottavi di finale di EFL Cup, la Carabao Cup, è arrivata una vittoria che ha rilanciato da subito in alto i cuori dei tifosi.

A dare il via alle danze di serata è stato Christian Eriksen che ha aperto le marcature al 27′, chiudendo una azione corale che lo ha portato a tu per tu con Peacock-Farrell chiudendo in porta un facilissimo gol. Vantaggio che ha permesso al Manchester di gestire la situazione e di chiudere la pratica nel secondo tempo quando è sceso in cattedra Marcus Rashford: per il classe 1997 uno strepitoso assolo coast to coast. Partito palla al piede nella propria metà campo è riuscito a entrare in area e a chiudere con un diagonale rasoterra vincente

De Zerbi eliminato, il Brighton cede ai calci da rigore

Per un Manchester United sugli scudi, un Brighton che è clamorosamente scivolato sulla classica pallina matta, perdendo contro l'Athletic Charlton, formazione di League One inglese. Dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari, la squadra allenata da De Zerbi ha fallito ai calci di rigore dove ha sbagliato 4 tiri. Uno in più rispetto al Charlton che al 7° tiro dagli 11 metri ha strappato la qualificazione ai quarti di finale, contro ogni pronostico.