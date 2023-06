Il Manchester City vince la FA Cup e continua a inseguire il triplete: con lo United decide Gundogan Guardiola dopo la Premier League vince anche la FA Cup, a Wembley il Manchester City batte nel derby 2-1 lo United. Doppietta di Gundogan. Sabato 10 giugno il City sfiderà nella finale di Champions l’Inter.

A cura di Alessio Morra

Sa solo vincere il Manchester City, che dopo la Premier League conquista pure la FA Cup. La squadra di Guardiola a Wembley nel derby ha sconfitto 2-1 il Manchester United. Haaland è rimasto ancora a secco, ma la partita è stata decisa da una doppietta di Gundogan. Sabato prossimo il City proverà a vincere pure la Champions League, a Istanbul c'è la finalissima con l'Inter.

La finale di FA Cup è sempre una delle partite più attese di tutta la stagione. Quest'anno era ancora molto più attesa, perché si sfidavano le due squadre di Manchester, con il City in corsa per il triplete, che tra le inglesi ha realizzato solo una squadra: proprio lo United nel 1999, quando in panchina c'era Sir Alex Ferguson, presente in tribuna.

City-United è stata una bella partita, equilibrata e con il risultato in bilico fino alla fine. Gundogan ha segnato dopo 13 secondi, incredibile. Sembrava l'avvio di un incontro quasi semplice, ma nessuna finale può essere decisa così presto. Lo United trova il pari su rigore con Bruno Fernandes, che trasforma un penalty contestatissimo dai campioni d'Inghilterra. Nella ripresa arriva un altro gol di Gundogan, che è in scadenza di contratto e probabilmente lascerà il club dopo la finale di Istanbul.

Lo United chiude una stagione, comunque eccellente, con una sconfitta. ten Hag ha vinto la Coppa di Lega (primo titolo per i Red Devils dopo sei anni), è arrivato terzo e si è fermato ai quarti in Europa League con il Siviglia, poi vincitore. Il City invece amplia la sua bacheca, è questa la settima FA Cup (la seconda di Pep).

Per Guardiola è in assoluto il 34° trofeo da allenatore. Numero pazzesco. Da lunedì sarà tutto in archivio, perché il City e Guardiola vogliono ottenere l'unico titolo che manca a questo club: la Champions League. In finale sulla loro strada Haaland e compagni troveranno l'Inter.