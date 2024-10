video suggerito

Il Manchester City vince la causa con la Premier e istiga gli altri club: “Ribellatevi, vi ingannano” Il City riparte all’attacco della Premier League, inviando agli altri 19 club la sentenza a proprio favore sugli accordi commerciali, definendo “illegittime” le regole attuali. In tutta risposta la Lega ha già fatto sapere che nel giro di 10 giorni modificherà il regolamento, nella speranza che nessuno nel frattempo imiti quanto fatto dalla società di Manchester. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Manchester City festeggia la vittoria sulla Premier League per ciò che riguarda la lotta legale sulle sponsorizzazioni che un tribunale indipendente ha ritenuto non essere illegittime. E lo ha fatto decidendo subito di immettere sul prossimo mercato di gennaio 100 milioni, garantiti proprio dagli accordi commerciali, e scrivendo agli altri 19 club istigandoli alla lotta: "Ribellatevi, vi stanno ingannando". Una causa che nulla ha che fare con l'altra, ancor più seguita e in attesa di sentenza riguardante le presunte 115 infrazioni al fair play contestate dal massimo campionato al club. Ma che ha già scosso le fondamenta delle regole del calcio inglese.

Il City accende la miccia e istiga le altre 19 società alla rivolta

Dopo aver ottenuto giustizia da parte del tribunale, il Manchester City è passato immediatamente all'attacco della Premier League e l'ha "accusata" di aver "ingannato" i club con "determinanti imprecisioni" che regolerebbero gli accordi tra società calcistiche e i partner commerciali, ritenute "illegittime". Il consulente legale del club, Simon Cliff, ha inviato una sintesi del caso storico ai club di massima serie in cui un tribunale indipendente ha dato ragione alla società per la gestione degli accordi con gli sponsor: una lettera che smentisce la Lega, "non corretta", mettendo in guardia se "i club cederanno alle pressioni" con la Premier che vuole apportare rapidamente modifiche alle regole.

La risposta della Premier: subito la modifica al regolamento

Dal canto suo la Premier sta cercando in ogni modo che si scateni una battaglia totale nei suoi confronti. Davanti alla sentenza che ha dato ragione al City, altri club potrebbero prendere coraggio e seguire la stessa strada che metterebbe in forte difficoltà le regole attuali. Che la Lega ha già confermato di star cambiando, nel giro di 10 giorni: "una controversia che può essere rapidamente ed efficacemente risolte dalla lega e dai club" ha scritto il massimo organo calcistico britannico.

Il Manchester ha già stanziato il budget di mercato: 100 milioni a gennaio

Sprezzante dei regolamenti e delle modifiche che la Lega inglese apporrà, il Manchester City ha fatto subito sapere che nella sessione invernale di calciomercato metterà in campo circa 100 milioni di euro. Una cifra monstre che appare come un vero e proprio schiaffo alla Premier, utilizzando proprio i soldi provenienti dagli accordi commerciali contestati. C'è soprattutto da trovare il sostituto adeguato per Rodri e tra i pretendenti è spuntato anche il nome di Ricci, centrocampista del Torino.