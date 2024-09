Guardiola vuole Ricci al Manchester City per sostituire Rodri: in Inghilterra non hanno dubbi

video suggerito

Il Manchester City vuole Samuele Ricci del Torino per sostituire l’infortunato Rodri. A rivelarlo è il giornale inglese The Guardian. Il centrocampista granata è finito nel mirino di Pep Guardiola per ovviare all'assenza del calciatore spagnolo, che rimarrà fuori per il resto della stagione.

Il classe 2001 nato a Pontedera si è messo in mostra in questa prima parte di stagione con prove molto importanti dal punto di vista tecnico e di quantità, con la squadra di Paolo Vanoli che è attualmente prima in Serie A, ma Ricci si è fatto notare anche nelle partite della Nazionale Italiana valide per la Nations League. Per il giornale britannico The Guardian il cartellino del centrocampista costerebbe una cifra tra i 35-40 milioni di euro.

Ricci nel mirino del Manchester City per sostituire Rodri

Il Manchester City nell'ultimo turno contro l'Arsenal ha perso Rodri per un infortunio al legamento crociato anteriore: il centrocampista spagnolo starà fuori tutta la stagione. Ora i campioni d'Inghilterra in carica starebbero valutando la possibilità di acquistare Samuele Ricci dal Torino perché può ricoprire diverse posizioni in mediana e si sta affermando come uno dei migliori giovani centrocampisti in circolazione a livello europeo.

Inoltre, in settimana Samuele Ricci è emerso come uno dei centrocampisti più efficaci al mondo per quanto riguarda il mantenimento del possesso palla in situazioni di alta pressione: a fare quest'analisi è il CIES Football Observatory, che lo posiziona al secondo posto globale subito dietro Joshua Kimmich del Bayern Monaco.

L’infortunio di Rodri: rottura del crociato e stagione finita

Rodri ha subito un infortunio grave durante la partita tra Manchester City e Arsenal e la diagnosi definitiva ha tolto ogni dubbio sulla rottura del legamento crociato che si paventava nelle ore successive alla partita dell'Etihad Stadium.

Stagione finita per il centrocampista spagnolo, che è uno dei candidati al Pallone d'Oro 2024 e pochi giorni prima dell'infortunio aveva dichiarato che si gioca troppo e che i calciatori sono pronti a scioperare se non si prenderanno delle decisioni in merito a questa specifica situazione.