L'Infortunio di Rodri fa tremare il City, è rottura del crociato: può saltare tutta la stagione Gli esami svolti in Inghilterra hanno dato l'esito peggiore per Rodri che è volato in Spagna in attesa dell'ultimo verdetto: rischia di tornare in campo direttamente nella prossima stagione.

A cura di Ada Cotugno

I presagi per la stagione di Rodri sono a dir poco funesti: l'infortunio subito contro l'Arsenal nell'ultima giornata di campionato potrebbe tenerlo fuori fino alla prossima estate se dovessero essere confermati gli esiti degli esami svolti in Inghilterra. È la notizia peggiore per il Manchester City che perde il suo giocatore chiave dopo appena cinque giornate di campionato, quando tutto è solo all'inizio. Per lui si parla della rottura del legamento crociato del ginocchio destro e di uno stop di diversi mesi che lo terrebbe fuori per tutto il resto del campionato.

Guardiola rischia seriamente di perdere il suo amuleto all'inizio di una Premier League difficile e ricca di insidie: negli ultimi anni lo spagnolo ha dimostrato che non esiste un giocatore in grado di sostituirlo in campo e che quando è presente gli inglesi non conoscono altra strada che la vittoria.

Rodri può saltare l'intera stagione

L'indiscrezione rilanciata da Marca fa tremare tutti i tifosi del City: il giocatore ha svolto i primi esami in Inghilterra che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato, ma è già in viaggio verso la Spagna dove svolgerà ulteriori visite per avere l'esito certo. Se l'infortunio fosse confermato allora si tratterebbe di una tegola bruttissima per il club inglese che perderebbe uno dei suoi migliori giocatori per tutto il resto del campionato, dato che in genere i tempi di recupero si aggirano attorno ai sei mesi o più. Rodri quindi non potrebbe più tornare a giocare fino alla prossima primavera se tutto dovesse andar bene, ma il rischio è quello di rivederlo in campo direttamente per la prossima stagione.

Guardiola dovrà trovare urgentemente un'alternativa a un giocatore che al momento non ha doppioni per il lavoro che svolge e per l'importanza che ricopre all'interno del Manchester City. I primi timori attorno alla gravità del suo problema fisico erano nati attorno al 16′ della partita contro l'Arsenal: in un contatto con Thomas Partey lo spagnolo è caduto a terra in preda al dolore, toccandosi il ginocchio con un'espressione per niente rassicurante. Rodri per il City era diventato un vero amuleto dato che prima dell'ultima partita della scorsa stagione aveva giocato per 74 volte senza mai perdere, un record in tutto il mondo del calcio.