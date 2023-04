Il Manchester City segna e Guardiola impazzisce: ma è furioso, ha una mentalità mostruosa Un video mostra la reazione di Pep Guardiola quando De Bruyne porta in vantaggio il Manchester City sull’Arsenal al 7′: è un’esplosione di rabbia incontenibile.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo aver guidato il campionato praticamente dall'inizio, con un margine di punti anche ampio, l'Arsenal si è squagliato quasi sul traguardo: dopo i tre pareggi di fila che avevano consentito al Manchester City di rosicchiare 6 punti, lo scontro diretto di Etihad Stadium ha visto i campioni delle ultime due Premier League spazzare via i Gunners e portarsi in corsia di sorpasso a soli due punti di distanza, ma con ben due partite in meno.

Nella sfida di mercoledì sera gli Sky Blues hanno ristabilito i rapporti di forza fin dall'inizio, grazie alla rete di Kevin De Bruyne splendidamente lanciato da Haaland. Il prosieguo della partita è stato un dominio dei padroni di casa, fino al 4-1 finale. Se le individualità del City hanno avuto la meglio su quelle dell'Arsenal, la sfida delle panchine è stata stravinta da Pep Guardiola sul suo ex vice Mikel Arteta.

Il saluto caloroso tra Pep Guardiola e il suo ex vice Mikel Arteta prima di Manchester City e Arsenal

Una masterclass tattica che racconta solo una parte della grandezza del 52enne tecnico spagnolo, la cui mentalità vincente è spiegata in maniera perfetta da quanto accaduto dopo che De Bruyne ha portato in vantaggio il City al 7′. La telecamera fissa su Guardiola mostra prima l'esultanza del catalano, ma dura poco. Pep infatti poco dopo si gira verso la propria metà campo e tira qualche urlaccio verso qualcuno, che poi si scopre essere il proprio portiere Ederson.

Il portiere brasiliano capisce che è meglio andare a parlare da vicino col suo allenatore e dopo qualche secondo compare nell'inquadratura vicino a Guardiola in panchina: il suo arrivo – piuttosto che placare il tecnico del City – lo fa ulteriormente accalorare e lo sfogo verso il proprio estremo difensore diventa durissimo, con tanto di manate sul petto. Ederson prova a spiegare le sue ragioni, ma non c'è niente che possa placare la furia incontenibile di Pep.

Chi avesse visto quelle immagini senza conoscere il contesto, avrebbe pensato che il Manchester City in quel momento fosse sotto di svariati gol, visto la durezza del tecnico verso il portiere brasiliano. Invece era solo il mostruoso perfezionismo di un allenatore che sa che la grande bellezza ha un prezzo altrettanto grande: stare sul pezzo ogni singolo istante, con un livello di applicazione pari al suo amore per il gioco.